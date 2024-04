Im Einkaufszentrum Burgaupark ist am Donnerstag die Neueröffnung der dritten Woolworth-Filiale in Jena gefeiert worden. Jena

Das Einzelhandelsunternehmen Woolworth hat am Donnerstag eine Filiale im Burgaupark und damit die dritte in Jena eröffnet. Ursprünglich befand sich auf der Mietfläche das Sportgeschäft „Intersport“.

Um die Neueröffnung ausgiebig zu feiern, wurden keine Kosten und Mühen gescheut: Schon beim Eintreten in das Einkaufszentrum ertönt von oben laute Schlagermusik von Helene Fischer und Wolfgang Petry. Eine Moderatorin winkte vom Geländer aus den Besucherinnen und Besuchern des Einkaufszentrums zu, die auf dem Fahrsteig nach oben fuhren. Um potenzielle Kundinnen und Kunden anzulocken, machte sie über ein Mikrofon Stimmung und sprach begeistert von den Angeboten und niedrigen Preisen, die Woolworth anbiete.

Vor der Filiale standen eine Popcornmaschine und ein Glücksrad. Laut Bezirksleiter Carlo Franzke war auch Wilfried Röpke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena vor Ort, um das Bändchen bei der Eröffnung durchzuschneiden und zu schauen, wie sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in Jena entwickeln.

Kundinnen und Kunden über die Neueröffnung

Dass in Jena bereits die dritte Woolworth-Filiale öffnet, finden nicht alle Verbraucherinnen und Verbraucher gut. ,,Ich hätte mir lieber ein Bekleidungsgeschäft gewünscht‘‘, äußerte eine ältere Dame, die am Glücksrad einen Kochlöffel gewonnen hat. „Billig“-Ketten wie Woolworth, Tedi und Kik gebe es in Jena zur Genüge.

Anders sah das ein älterer Herr, der bereits seinen ersten Einkauf in der Filiale getätigt hatte. Hier fände er alles Nötige für einen guten Preis. Dass dafür die Intersport-Filiale schließen musste, tue für ihn nichts zur Sache. ,,Mit Sport kann ich sowieso nichts anfangen.‘‘

Die Woolworth-Filiale ist montags bis samstags, 9 bis 20 Uhr, im Burgaupark in der Keßlerstraße 12 geöffnet. Aktuell wird noch eine Filialleiterin oder ein Filialleiter gesucht.

