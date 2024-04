Arnstadt. Sammler und Neugierige haben am Samstag nur ein Ziel: Arnstadt

Wenn sich am Samstag in der Zimmerstraße das Tor öffnet, dann erwartet die Besucher ein buntes Sammelsurium aus Schildern, Dosen und Schächtelchen. Bereits zum dritten Mal veranstaltet Christian Hühn seinen Reklametreff, die bunte Werbewelt hat 25 Händler aus ganz Deutschland nach Arnstadt gelockt. „Innerhalb kürzester Zeit waren die angebotenen Standplätze weg, die Nachfrage hat mich wirklich umgehauen“, erzählt Christian Hühn. Ein großes Dankeschön geht deshalb an die Stadtverantwortlichen, die ihm ermöglicht haben, auch die Straße vor dem Haus zu nutzen.

Pünktlich 11 Uhr geht es los. Dann treffen leidenschaftliche Sammler auf Schnäppchenjäger, Händler und Neugierige. „Für jeden Geldbeutel wird etwas dabei sein, man kann aber auch einfach nur schauen und stöbern und sich von den historischen Schätzchen verzaubern lassen.“

Doch Vorsicht: „Sammelleidenschaft ist hochgradig ansteckend.“ Der 51-jährige Hühn weiß, wovon er spricht. Seit seiner frühesten Kindheit ist er den Blechdosen, Emailleschildern und Werbeartikeln verfallen. In den Räumlichkeiten in der Zimmerstraße hat er ein kleines Privatmuseum eingerichtet, die Sammlung umfasst mittlerweile über 6000 Kostbarkeiten. Der Arnstädter führt nach Voranmeldung persönlich durch die Schau und erzählt dabei diese wunderbaren und unterhaltsamen Geschichten von angerostetem Blech und verstaubter Emaille. Patina ist eben sexy.

pcr