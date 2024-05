Saalfeld. Nur einen Bewerber für den Ortsteilbürgermeister? Und keine für den Ortsteilrat? - Das kann nicht sein, sagt sich eine Gruppe um Marcel Bock - und will gewählt werden.

Die Kommunalwahlen in Saalfeld werden noch viel spannender als gedacht. Nicht nur im Ortsteil Schmiedefeld wird es ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ um das Amt des Ortsteilbürgermeisters geben, die Redaktion berichtete. Auch in Reichmannsdorf treten am kommenden Sonntag - völlig unerwartet - zwei Kandidaten an. Nachdem Ortsteilbürgermeisterin Antje Büchner nicht erneut antritt, hatte sich zunächst Christian Jahn beim Saalfelder Wahlleiter Christopher Mielke gemeldet. Nach Schluss der Wahllisten und der Veröffentlichung der Wahlvorschläge im Amtsblatt ist Christian Jahn somit einziger offizieller Bewerber. Für die Mitgliedschaft im Reichmannsdorfer Ortsteilrat hatte sich zunächst, wie berichtet, gar niemand beworben.

Jeder Wahlberechtigte darf selbst Namen auf dem Wahlzettel schreiben

Doch damit sind bei Kommunalwahlen nicht alle Messen gesungen. Die Wähler dürfen laut Wahlgesetz am Wahltag in der Wahlkabine noch Namen nachtragen - und es kann passieren, dass viele Wähler genau einen Namen auf den Wahlzettel schreiben und dieser auf diese Weise mehr Stimmen bekommt als der „offizielle“ Bewerber. Man kann dieses Verfahren im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aus guten Gründen das „Modell Gräfenthal“ nennen, denn auf diese Weise ist Wolfgang Wehr im Jahr 2018 zum Gräfenthaler Bürgermeister gewählt worden, die Redaktion berichtete.

Und so will es nun auch Marcel Bock in Reichmannsdorf machen. Er weiß, dass er für den offiziellen Eintrag in die Wahllisten zu spät dran ist. Er kandidiert auch auf der Liste der „Bürger für Thüringen“ für den Saalfelder Stadtrat. Da für die Wahlzulassung der Liste 120 Unterstützungs-Unterschriften gebraucht wurden, hatte das seine volle Aufmerksamkeit verlangt. Reichmannsdorf geriet ihm wieder in den Fokus, als er hörte, dass Antje Büchner nicht wieder antritt, dafür aber Christian Jahn. Der 48-jährige Bock entschied sich daraufhin, gegen Jahn anzutreten - und darf dabei mittlerweile auf eine ansehnliche Gruppe von Unterstützern bauen. Aus den Reihen dieser Unterstützer wollen auch weitere acht Mitglieder im Ortsteilrat werden.

Ein Flugblatt wurde 350 Mal gedruckt und verteilt

Da ihre Namen aus geschilderten Gründen nicht auf der Wahlliste stehen, bitten diese Kandidaten die Reichmannsdorfer nun, diese Namen in der Wahlkabine auf den Wahlzettel zu schreiben. Wie berichtet ist der Wahlzettel für Reichmannsdorf leer, da sich vor Ablauf der Frist niemand gemeldet hatte. Die Unterstützer von Marcel Bock bitten die Reichmannsdorfer also nun, die Namen auf den Wahlzettel zu schreiben, die sie mittels eines Flyers publik machen. Auf diesem Flugblatt, 350 Mal gedruckt und in die Briefkästen gesteckt und vor allem aber auch per WhatsApp verbreitet, stehen die Namen, Adressen und Berufe der nun in Erscheinung tretenden Gruppe von Reichmannsdorfern um Marcel Bock.

Bei einem Treffen mit dieser Redaktion am Dienstagabend bezeichneten sich diese Reichmannsdorfer als parteilos und Partei-unabhängig. Sie nennen sich „Unser Team für Reichmannsdorf“. Auf dem Flyer der Gruppe stehen neben Marcel Bock die Namen von Julian Bock, Ivonne Kießling, Konstanze Knopel, Sandy Lindner, Thomas Matz, Egbert Starke, Stefan Frank und Stefan Jonas. Auch der ehemalige Gemeindearbeiter Frank Pfeifer, der aus Zeitgründen nicht auf der Liste steht, unterstützt die Gruppe, erläutert Marcel Bock. Er selbst weiß, dass es „eine große Hürde ist“, die Reichmannsdorfer zu überzeugen, sie auf „die Gräfenthaler Art“ zu wählen. „Aber ich hoffe, wir werden diese Hürde nehmen“, sagt Bock zuversichtlich.

Jeder steht mit beiden Beinen im Leben und hat seinen Lebensmittelpunkt in Reichmannsdorf“

Inhaltlich wünscht sich die Gruppe um Bock eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Vereinen des Ortsteils. Ziehen alle an einem Strang, könnten größere Projekte angegangen werden. „Es soll wieder Hand in Hand gehen“, meinte eine Bock-Unterstützerin. Zudem solle Reichmannsdorf noch attraktiver gemacht werden für junge Menschen. Auch die Schaffung eines Jugendclubs sei eines der Ziele. Sich selbst beschreibt die Gruppe mit den Worten von Marcel Bock so: „Wir sind alle unabhängig, wir haben Arbeit, unsere Häuser und Familien sind in Reichmannsdorf. Jeder steht mit beiden Beinen im Leben und hat seinen Lebensmittelpunkt in Reichmannsdorf.“

