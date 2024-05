Saalfeld. Der 74-jährige Michael Wilde fragt: „Sind wir Menschen zweiter Klasse?“ Weitere Aktionen geplant.

Auf der von dem 74-jährigen Michael Wilde organisierten Rentner-Demo auf dem Saalfelder Markt haben am Mittwoch mehrere Hundert Menschen teilgenommen. „Alle Rentner schimpfen“, erklärte Wilde, „ich will nicht mehr schimpfen. Deshalb stehen wir hier“. Wilde forderte die Bundesregierung auf, die Situation der Rentner zu verbessern. Die gegenwärtige Koalition sei noch bis 2025 im Amt. „Viel Zeit ist nicht mehr“, ließ Wilde wissen und rief ins Mikro: „Demokratie bedeutet auch Gerechtigkeit für Rentner.“

Er habe sich bei der Rentenkasse erkundigt. Demnach erhält ein Drittel der Rentner nur eine Rente von 750 Euro. Vor diesem Hintergrund kritisierte der Demo-Organisator die geplante Rentenerhöhung zum 1. Juli in Höhe von 4,57 Prozent. Denn gleichzeitig erhöhten sich die Diäten der Bundestagsabgeordneten um sechs Prozent. Beide Erhöhungen orientierten sich an der Nominallohnerhöhung in Deutschland. Warum die Prozentzahlen nicht gleich sind, könne er deshalb nicht verstehen. Wilde: „Da kann einer nicht rechnen. Irgendetwas stimmt da nicht.“ Und Wilde weiter: „Sind wir Menschen zweiter Klasse - obwohl wir aus der ersten Klasse kommen?“

Der 74-jährige Michael Wilde organisierte die Rentner-Demo in Saalfeld. © OTZ | Guido Berg

Bei der Rentner-Demo auf dem Markt ergriff auch der Bundestagsabgeordnete Michael Kaufmann (AfD) das Wort. Die Rentenkassen seien „runtergewirtschaftet“ worden, erklärte Kaufmann. Seine Partei sei dafür, die Familien zu stärken, „damit neue Beitragszahler kommen“. Die AfD mache den Vorschlag, dass für jedes neugeborene Kind ein Beitrag von 20.000 Euro in die Rentenkasse eingezahlt werde.

Demo-Organisator Wilde strebt nun an, eine Petition an den Bundestag zu schreiben. Dafür will er Partner aus der Demo-Runde gewinnen. Zudem könne er sich ein weitere regelmäßige solche Rentner-Treffen vorstellen.