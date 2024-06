Jena. Vom 11. bis zum 15. September feiert der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Jena Luther und die Wiedereröffnung der Krypta.

Vom 11. bis 15. September laden die Stadt Jena, der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis und die Friedrich-Schiller-Universität (FSU) zum feierlichen Reformationsjubiläum in Jena. Anlass ist der Jahrestag der Streitgespräche Luthers mit seinem früheren Kollegen Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt. In der Stadtkirche St. Michael diskutierten die beiden unterschiedliche Vorstellung jener Reformation, die Deutschland und die ganze Welt prägen sollte. Am 24. August jährt dieser Disput sich zum 500. Mal.

Fünf Tage voller Programm

Sebastian Neuß, Superintendent im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Jena und einer der Veranstalter, beschreibt das fünftägige Programm als eine „typisch jenaische Melange aus Wissenschaft, Gespräch, Unterhaltung und Fest“. Den Auftakt bildet am Mittwoch, 11. September, ab 15 Uhr eine Führung durch die historischen Karlstadtquellen der Thüringischen Universitäts- und Landesbibliothek. Daran schließt um 18 Uhr die Uraufführung des Theaterstückes „Krach im Schwarzen Bären: Wie Luther und Karlstadt aufeinandertrafen“ im gleichnamigen Hotel an.

Der Donnerstag, 12. September, steht ganz im Namen der Wissenschaft: Von 10 bis 16 Uhr finden im Senatssaal der FSU Vorträge zu Luther und Karlstadt statt. Abgerundet wird der Tag ab 19 Uhr mit einem Festvortrag, mit musikalischer Begleitung und Empfang in der Stadtkirche St. Michael. Am Folgetag, Freitag, 13. September, startet 9.30 Uhr eine Exkursion vom Busbahnhof Paradies nach Orlamünde.

Silent- Disco und Eröffnung der Krypta

Einer der Höhepunkte des Programms findet am Samstag, 14. September, ab 12.30 Uhr statt: die Wiedereröffnung der Krypta unter der Stadtkirche. Diese war schon zwischen 1830 und 1870 mit Schutt aufgefüllt worden, Feuchtigkeit drang ein, ein Brandanschlag wurde auf die Särge des Geschlechtes von Sachsen-Jena verübt. Ein Team aus Studierenden der FSU unter der Leitung von Enrico Paust und Joachim Bauer datierte und entfernte den Schutt, sodass die Renovierung beginnen konnte.

Heute erwartet Besucher eine vollständig restaurierte Krypta und Gruft, die den ursprünglich katholischen Raum mit den protestantischen Umbauten verbindet. Die Wiederherstellung verschlang 140.000 Euro an Kirchenmitteln, der Freistaat Thüringen, das Landesamt für Denkmalschutz und die Kulturstiftung der Länder bezuschussten die Restaurierung mit weiteren 40.000 Euro.

Wer Lust hat, kann nach dem Besuch auf den Marktplatz gegenüber laufen. Auf der dortigen Marktbühne des Altstadtfestes führen die Kinder der evangelischen Singschule Jena das Musical „Sag mal, wisst ihr was von Luther“ auf. Es ist der erste Auftritt des jungen Ensembles auf so großer Bühne und sie freuen sich über jeden Zuschauer.

Weiteres Highlight an jenem Samstag ist ab 21 Uhr die Silent-Disco in der Stadtkirche. Organisiert von der Jugend des Kirchenkreises, können 14- bis 21-Jährige bei einer Lichtshow die Musik der Künstler 7-East, Breaking Beats und J-TownSessions genießen und dank der mehr als vierhundert Kopfhörer trotzdem die stille Atmosphäre der Stadtkirche auf sich wirken lassen.

„Wir haben ganz bewusst Musik und die Jugend in den Fokus gerückt und einbezogen. Damit wollen wir den Kirchenraum für junge Menschen erschließen“, erklärt Pfarrer Andreas Simon. Daniel Illing, Leiter des Fachbereiches Veranstaltungen bei Jenakultur, ein weiterer Unterstützer der Festwoche, freut sich sehr, dass die Jugend mitbedacht wurde: „Wir begrüßen das unbedingt“, erklärt er. „Hier gibt es nach wie vor zu wenig Angebote in Jena.“

Die Feiern werden am Sonntag, 15. September, ab 10 Uhr mit einem Festgottesdienst auf der Marktbühne abgerundet, den Landesbischof Friedrich Kramer leitet. 18 Uhr findet die Schlussandacht in der Stadtkirche statt. Alle Veranstaltungen in den Tagen vom 11. bis zum 15. September sind für Besucher kostenlos, bei einigen bitten die Veranstalter aber um eine Anmeldung.

