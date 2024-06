Jena. Lange Bearbeitungsdauer und eine Behörde im Umbau: Betroffene warten seit Monaten auf die staatlichen Hilfen.

Emma studiert Lehramt – denn Lehrer sind Mangelware, in ganz Deutschland bleiben Stellen unbesetzt. Aber ob sie den Mangel in Thüringen lindern wird, ist unklar. Denn Emma, die, wie alle Studierenden in diesem Artikel, ihren vollen Namen nicht veröffentlichen will, überlegt den Studienort zu wechseln. Grund ist die finanzielle Unsicherheit in Jena – ausgelöst durch lange Bearbeitungszeiten der BAföG-Anträge.

Emma erhält seit dem Beginn ihres Studiums die Ausbildungsförderung vom Bund. Ihre Eltern, eine Grundschullehrerin und ein Kaufmann, haben noch drei weitere Kinder, zwei davon gehen noch zur Schule. Emmas Studium selbst zu finanzieren, ist für sie unmöglich. Im Januar dieses Jahres stellt sie den Folgeantrag, um weiter BaföG beziehen zu können. Dazu braucht sie zwei Leistungsnachweise, diese kann sie laut eine Mail des Studierendenwerks (StW), das für die Bearbeitung der Anträge zuständig ist, bis Mai rückwirkend einreichen. Alleine auf einen dieser Nachweise wartet sie vier Monate, Uni-intern, das BAföG-Amt hat hier keine Handhabe. Ende Februar bekommt Emma die letzte Zahlung überwiesen, Anfang Mai reicht sie die letzten Unterlagen ein –bis dahin und seitdem ist sie finanziell auf sich alleine gestellt.

Für viele ist das warten problematisch.

Es gibt einige solcher Fälle: In Chatgruppen der Studierenden melden sich diverse Betroffene: Sami musste erst Unterlagen nachreichen, wartet jetzt seit März auf die vollständige Bearbeitung. Vor vier Monaten reichte Tom alle fehlenden Unterlagen ein, seitdem ist der Antrag in Bearbeitung. Amelie wartete erst Uni-intern auf Nachweise, seit vier Monaten liegt der komplette Antrag dem StW vor. Giselle wartet seit Oktober auf die Bearbeitung ihres BAföG-Antrages. Frieder wendet sich schließlich selbst ans Ministerium für Wirtschaft, Digitales und Wissenschaft, hakt nach, ob das Problem bekannt sei.

Geschäftsführer Torsten Schubert versteht die Not der Studierenden - braucht aber deren Mitwirkung. © Studierendenwerk Thüringen | Andy Poecking

Die Schilderungen der Studierenden decken sich mit den Aussagen von Torsten Schubert, Geschäftsführer der Studierendenwerke Thüringen: „Wir haben ein enorm gestiegenes Antragsvolumen und wachsen selbst“, erklärt dieser. Um den Bedarf zu meistern, seien im StW im vergangenen Jahr bereits zehn neue Stellen geschaffen und besetzt worden, Schubert sucht weiterhin Personal. Im Schnitt liegt die Bearbeitungszeit für einen Antrag ihmzufolge bei zwei bis drei Monaten – knapp unter dem, was die Studierenden angeben. Auch besonders harte Fälle wie Giselle bestätigt er: „In einzelnen Fällen reichen Anträge bis Oktober zurück“, erklärt er, fügt aber direkt an: „Die nehmen wir ernst und ackern dran.“ Dafür braucht es allerdings auch die Mitwirkung der Studierenden.

Bis das geschafft ist, muss Emma als Kellnerin dazuverdienen, die Lücke komplett füllen darf sie aber nicht – wenn sie die Freibeträge überschreitet, drohen Kürzungen ihres BAföG-Anspruches.

Also schnallt sie den Gürtel enger: „Man wartet. Und es wird immer weniger auf dem Konto.“ Jeden Tag hofft sie auf den Bescheid im Briefkasten und wird enttäuscht. Um überhaupt eine Information zum Stand des Antrags zu erhalten, ruft sie beim StW an. Dort ist besetzt. Sie ruft wieder an – wieder besetzt. Insgesamt 43mal versucht die Studentin, jemanden zu erreichen – ohne Erfolg. Zwei Tage später wagt sie einen zweiten Anlauf. Der ist nach nur neun Versuchen erfolgreich. Die Informationen sind ernüchternd: Viele Anträge und wechselnde Sachbearbeiter verzögern den Prozess. Emma wird noch auf die nahenden Sommerferien und die damit verbundenen Urlaube hingewiesen - und mit Dank für ihre Geduld und wenig konkreten Informationen vertröstet.

Bürokratische Hürden auf beiden Seiten

Laut Schubert ist neben dem gestiegenen Antragsaufkommen die Vorbereitung der Studierenden ausschlaggebend, die häufig Unterlagen nachreichen müssten. Außerdem: Die Bearbeitung im Amt ist noch nicht digital, zwar können die Studierenden die Unterlagen bequem online einreichen; alle Anträge müssen aber unveränderbaren Dokumentencharakter haben. Das bedeutet: Ausdrucken und in Papierform arbeiten. Eine Umstellung auf eine reine E-Akte laufe bereits - die parallele Arbeit belastet aber zusätzlich.

Das verantwortliche Ministerium für Digitales, Wirtschaft und Wissenschaft in Erfurt kann keine Überlastung des StWs feststellen, Anträge pro Sachbearbeiter lägen im Bundesdurchschnitt. Torsten Schubert empfiehlt den Studierenden das direkte Gespräch, seit Oktober letzten Jahres hat das StW ein eigenes Serviceteam geschaffen, um besser erreichbar zu sein. Sitz ist die Mensa am Philosophenweg. Oft seien die Probleme im direkten Kontakt schneller zu lösen als im Hin und Her von Mails. Grundlegend freue Schubert sich über mehr Studierende, die Förderungen erhalten, aber „jede einzelne Beschwerde tut weh.“ Ihm sei sehr bewusst, dass Studierenden auf die Unterstützung angewiesen sind.

„Für mich gilt: weiter arbeiten“, sagt Emma. Sie hofft auf eine Auszahlung Ende des Monats. „Bald sind Semesterferien. Hoffentlich kann ich dann den finanziellen Puffer wieder auffüllen.“

