Bad Blankenburg. Ein spezieller Rückzugsort soll dem 14-Jährigen an der Fürstin-Anna-Luisen-Schule in Bad Blankenburg den Alltag erleichtern und Raum zur Entspannung vom quirligen Schulalltag geben.

Viele Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche mit Behinderungen betreuen, wenden sich an unsere Spendenaktion „Thüringen hilft“, um ihnen den Alltag zu erleichtern und ihnen eine Teilhabe zu ermöglichen, die Krankenkassen oder entsprechende Ämter nicht finanzieren.

Tanzkurs für Schüler mit Behinderung in Erfurt

Die Christopherus-Schule Erfurt beispielsweise will ihren Schülerinnen und Schülern einen speziellen Tanzkurs anbieten, denn die üblichen Angebote der Tanzschulen sind für Menschen mit Behinderungen nicht geeignet. Musik spielt aber für sie oft eine wichtige Rolle zur Entspannung und der Tanzkurs könnte auch helfen, die eigenen Bewegungen besser zu koordinieren. Deshalb braucht es ein angepasstes Angebot, das auch Kinder in Rollstühlen einbezieht.

Hilfe für Arijan in Bad Blankenburg

A4, A9, Hermsdorfer Kreuz, Kirchheimer Dreieck – Arijan von der Fürstin-Anna-Luisen-Schule in Bad Blankenburg kennt alle Autobahnen. „Das ist seine große Leidenschaft“, verrät Schulleiterin Antje Wennrich-Wydra. „Mathematik und Geografie macht er sehr gerne.“ Der 14-Jährige hat einen ausgeprägten Autismus. „Um ihm das Lernen leichter zu machen, muss der Schulalltag an seine Bedürfnisse nach Ordnung und Struktur, Ruhe und Ausgeglichenheit angepasst werden“, erklärt Klassenlehrerin Silke Zapf. „Arijan kann sich nicht lange konzentrieren, braucht individuelle Pausen, in denen er sich zurückziehen kann.“ Derzeit gibt es aber keinen passenden Rückzugsort für ihn. In einer ruhigen, abgeschirmten Ecke soll diese Ruhe-Insel für Arijan und für andere Kinder geschaffen werden. Mit einer großen Autobahn-Karte an der Wand.

