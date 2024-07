Weimar. Der Protest war erfolglos: Die Hochschulversammlung der Franz-Liszt-Hochschule Weimar hat den Abbau ihrer Barockmusik-Studiengänge beschlossen.

Aller öffentlicher Protest war erfolglos: Am Montagabend hat die Hochschulversammlung der Franz-Liszt-Hochschule Weimar den Abbau ihrer Barockmusik-Studiengänge beschlossen. Laut neuem Struktur- und Entwicklungsplan (STEP) sollen Studierende sich dort nur noch bis Sommer 2026 neu immatrikulieren dürfen. Das Angebot soll dann bis 2030 auslaufen; frei werdende Professuren will man nicht mehr besetzen. Das verlautbarte die Hochschule jetzt in einer Pressemitteilung. Damit sieht das Weimarer Institut für Alte Musik seinem Ende entgegen.

„Wir sind von diesem Ergebnis tief enttäuscht“, sagte Blockflöten-Student Carl Franke unserer Zeitung am Dienstag. „Die Entscheidung ignoriert unseren Einsatz.“ Der 23-Jährige und seine Kommilitonen hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, wochenlang Protestkonzerte in der Weimarer Fußgängerzone gespielt und in einer Online-Petition mehr als 30.000 Unterschriften gesammelt. Zugleich hatte eine Phalanx Prominenter, vornehmlich aus der internationalen Alte-Musik-Szene, für einen Erhalt des Weimarer Instituts mit aller Verve plädiert – vergeblich. Sogar Star-Geiger David Garrett schloss sich an.

Historische Aufführungspraxis wird zum Nebenaspekt degradiert

Stattdessen will die Weimarer Hochschule die historische Aufführungspraxis fortan in ihre klassischen Instrumental-Studiengänge integrieren. Damit werden zwar Grundkenntnisse vermittelt, die allerdings Absolventen kaum zum Musizieren in einem Originalklang-Ensemble befähigen. Die junge Alte-Musik-Szene in Thüringen verliert folglich ihren Jungbrunnen; diesem Netzwerk kommt der wichtigste Knotenpunkt abhanden.

Peter Gülke (90), Dirigent, Hochschulprofessor und Musikwissenschaftler, ist entsetzt über die Weimarer Beschlüsse. © W. Hirsch | Wolfgang Hirsch

Honorarkräfte anstelle von Professoren

Für das künftige, angeblich innovative Modell der Weimarer besteht kein Vorbild. Ob es gelingt, die Alte-Musik-Ausbildung allein durch freiberufliche Honorarkräfte zu gewährleisten, scheint fraglich – zumal wichtige Barock-Instrumente wie Cembalo, Blockflöte oder Gambe in diesem Denkansatz übergangen werden. Das sehen auch die Studierenden so; Franke bedauert, „dass das neue Modell das Niveau nicht wird halten können.“ Und Peter Gülke (90), Ehrensenator der Franz-Liszt-Hochschule und ebenfalls ein Wortführer im Protest, reagierte aufgebracht auf die Nachricht: Gülke sprach sogar von „Selbstbetrug“.

Aus Institutskreisen hieß es, der Beschluss markiere einen „Rückschritt in vergangene Jahrzehnte“. Tatsächlich bestand in der DDR keine Möglichkeit, etwa Barockvioline in einem Spezialstudium nach alten Regeln der Kunst spielen zu lernen. Man behalf sich mit der Transkription alter Musik auf ein modernes Instrumentarium – und so will man es nun offenbar wieder an der Liszt-Hochschule halten.

Fragwürdige Debattenkultur im Hochschulgremium

Laut Augenzeugenberichten ist es in der Sitzung der Hochschulversammlung am Montag hoch hergegangen. In hitziger Debatte wurde sogar dem Cembalo-Professor Bernhard Klapprott, seit 16 Jahren Direktor des Instituts für Alte Musik, das Rederecht verwehrt. Auf die Debattenkultur an der Franz-Liszt-Hochschule wirft das zumindest ein seltsames Schlaglicht. Weitaus schlimmer jedoch wirkt nun der Abwicklungsbeschluss in die internationale Szene.

Während, wie Franke betont, die große Solidarität von Koryphäen wie Sir John Eliot Gardiner (London), Ton Koopman (Amsterdam) und Christoph Wolff (Leipzig) die Exzellenz der bisherigen Alte-Musik-Ausbildung in Weimar bestätigt, droht dieser Nimbus verloren zu gehen: als sei das Bachland Thüringen, eine Herzkammer der deutschen Barockmusik, bis auf die Knochen entblößt.