Barbra Streisand holt einen fast vergessenen Auftritt aus den Archiven

Ausschnitt des Covers des Albums „Live at the Bon Soir“ von Barbra Streisand.

Erfurt. Neue Musikalben: Barbra Streisand erinnert an den Anfang ihrer Karriere, und Seth Avett von den Avett Brothers covert eines seiner Idole.

Die Sängerin war zwanzig Jahre jung, hatte kaum Bühnenerfahrung und eben erst ihren Plattenvertrag unterschrieben.

1962 trat Barbra Streisand in einem New Yorker Nachtclub auf, die Aufnahme des Abends sollte ihr Debütalbum werden. Doch die Plattenfirma entschied anders und der Konzertmitschnitt verschwand sechzig Jahre im Archiv. „Live at the Bon Soir“ wurde nach dem Stand der Technik restauriert, 23 Songs lang jazzt sie sich schmeichlerisch und mit keckem Wortwitz durch Standards. Das Publikum wickelte sie an dem Abend locker um den kleinen Finger.

Barbra Streisand - Cry Me A River

Das Cover des Albums „Seth Avett sings Greg Brown“ von Seth Avett. Foto: Ramseur Records-Thirty Tigers/Membran

Bereits vor sieben Jahren huldigte Seth Avett von den fabelhaften Avett Brothers einem seiner Vorbilder: Mit Jessica Lea Mayfield nahm er ein Coveralbum mit Songs von Elliott Smith auf. Jetzt folgt der Nachfolger „Seth Avett sings Greg Brown“. Zehn Songs aus dem umfangreichen Werk des amerikanischen Folkmusikers Brown hat Avett in der intimen Atmosphäre von Hotelzimmern aufgenommen, während einer Tour seiner Hauptband und genauso eindringlich klingen die zwei Handvoll Songs – als wären es seine eigenen.