Berlin. Ex-"Bachelor"-Kandidatin Maxime Herbord verteilt 2021 als neue Bachelorette die Rosen - und will mit Humor statt Sex-Appeal punkten.

"Die Bachelorette" geht 2021 in die nächste Runde. Zum achten Mal sucht eine Frau in der Dating-Show die große Liebe - und bei der diesjährigen Junggesellin handelt es sich keinesfalls um eine Unbekannte. Maxime Herbord ist das neue Gesicht der Sendung: 26 Jahre jung, aus Herzogenrath und zudem mit dem RTL-Universum vertraut.

Maxime tritt in die Fußstapfen von Melissa Damilia. Die letzte Rosenkavalierin ist noch mit ihrem Erstplatzierten Leander zusammen. Zuvor verteilten Gerda Lewis und Nadine Klein die Rosen.

"Die Bachelorette": So beschreibt sich Rosenkavalierin Maxime selbst

"Ich bin vielleicht nicht die Sexgranate, die so sexy ist wie die anderen Bachelorettes quasi, aber ich glaube, dafür bringe ich ganz viel Humor und Sympathie mit", so die Kommunikationsdesignerin und Influencerin im Sender-Interview. "Ich kann ein bisschen verpeilt sein, ich falle auch gerne schon mal hin", gibt Maxime außerdem zu.

Maxime Herbord ist die Bachelorette 2021. Foto: TVNOW

Ihren Traummann stellt sie sich genauso kreativ wie sich selbst vor. Außerdem punkten spontane, offene und ehrliche Männer bei ihr - optisch gesehen mag sie eine lockere und künstlerische Ausstrahlung. Wenn alles passt, kann es bei Maxime offenbar auch vorzeitig im Bauch kribbeln: "Bei mir ist das schon so, dass ich mich schnell verlieben kann."

Dabei zusehen kann man ihr schon ganz bald: Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde jetzt das Startdatum bekannt gegeben: “Die neue Bachelorette-Staffel startet schon ganz bald – nämlich am 14. Juli." In knapp vier Wochen geht es also wieder los mit Flirts und Traumdates. Wer das nicht mehr abwarten kann, der kann die erste Folge bereits etwas früher sehen. Sie wird eine Woche vorher auf TVNow veröffentlicht.

Bachelorette Maxime schon vorher Teil der RTL-Welt

2018 war die Halb-Niederländerin Maxime noch Kandidatin bei der "Der Bachelor". Auf das Herz des damaligen Rosenkavaliers Daniel Völz hat Maxime verzichtet - sie verließ die Show freiwillig. Der Grund: Der Brünetten hat es zu wenig geknistert.

Geknistert hat es dafür 2019 - und zwar mit einem anderen Gesicht aus der RTL-Kuppelwelt: David Friedrich. Der Musiker bekam wiederum 2017 die letzte Rose von Bachelorette Jessica Paszka, die heute mit ihrem Zweitplatzierten Johannes Haller verlobt ist und mit ihm eine Tochter hat. Die Trennung von David gab Maxime im Februar 2021 bekannt. (day/bml)

Maxime Herbord als Bachelorette 2021. Foto: TVNOW

