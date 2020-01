Céline Bethman ist mit nur 18 Jahren zur glücklichen Siegerin der zwölften Staffel gewählt worden. „Es ist der Wahnsinn – ich bin „Germany’s next Topmodel“ 2017! Mein Leben wird sich jetzt komplett um 360 Grad drehen und ich bin gespannt, was alles auf mich zu kommen wird“, sagte sie nach dem Show-Ende.

2006 ging das Erfolgsformat „Germany’s next Topmodel“ zum ersten Mal auf Sendung. Lena Gercke ging damals als erste Gewinnerin hervor. Sie arbeitet mittlerweile erfolgreich als Moderatorin, stand für Formate wie „Austria’s next Topmodel“ und das ProSieben-Magazin „red!“ vor der Kamera. Ihre Beziehung zu Fußballer Sami Khedira hielt vier Jahre. Mit dem Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt ist auch Schluss. Wir zeigen alle Gewinnerinnen der 13 Staffeln.

Barbara Meier ist die Gewinnerin von „Germany's next Topmodel" 2007. Mit ihren langen roten Haaren fiel sie der Jury bereits beim ersten Casting auf. Heidi Klum, Modelagent Peyman Amin, Catwalktrainer Bruce Darnell und Visagist Boris Entrup kürten sie damals zur Siegerin. Sie konzentriert sich inzwischen auf die Schauspielerei und hat das Buch „Dein Weg zum Glücksgewicht" geschrieben.

Gewinnerin der dritten Staffel war die damals 16-jährige Jennifer Hof. Sie überzeugte 2008 die Jury. Die 1,81 Meter große Hof hat sich inzwischen komplett aus dem Model-Geschäft verabschiedet, eine kaufmännische Ausbildung begonnen und ist seit 2014 Mutter einer Tochter.

Sara Nuru ist nach ihrem Sieg 2009 weiterhin auf dem Laufsteg zu Hause. Regelmäßig hält sie auch ihr Gesicht für verschiedene Werbekampagnen in die Kamera. Sie engagiert sich seit Jahren für die von Karlheinz Böhm gegründete Stiftung „Menschen für Menschen" in Äthiopien. Gemeinsam mit Schwester Sali gründete sie die Firma „nuruCoffee".

Die Österreicherin syrischer Abstammung, Alisar Ailabouni, gewann 2010 die fünfte Staffel der ProSieben-Castingshow. Bis heute ist sie im Model-Geschäft zu Hause und wird von mehreren Agenturen international vertreten. Kurz nach ihrem Sieg klagte sie sich aus dem Vertrag mit der Klum'schen Modelagentur OneEins.



Jana Beller räumte 2011 ab und wurde nach Ende der sechsten Staffel als Profi-Model zahlreich gebucht. So stand sie im August 2012 für Hugo Boss vor der Kamera und arbeitete außerdem für das bekannte Modelabel Esprit. Inzwischen betreibt sie den Model-Beruf nur noch nebenbei: Ende 2014 eröffnete Beller als zweites Standbein zusammen mit ihrem Freund eine Backshop-Filiale im Münchner Hauptbahnhof.

Stille Wasser sind tief: 2012 mauserte sich Luisa Hartema vom schüchternen Mädchen aus Ostfriesland zur strahlenden Siegerin der siebten Staffel. Sie erschien im Modemagazin „Harper's Bazaar" und „Elle", modelte für Escada und lebt mittlerweile auch in New York.

Lovelyn Enebechi bekam 2013 eine Siegprämie in Höhe von 250.000 Euro. Als „Baby-Beyoncé" eroberte die exotische Schönheit die Herzen der GNTM-Fans der achten Staffel. Inzwischen holte sie ihr Abitur nach. Sie nimmt weiterhin Model-Jobs entgegen.

Im Jahr 2014 entschied Stefanie Giesinger das Finale der neunten Staffel für sich. Sie ist weiterhin als Model tätig, wie beispielsweise auf der Mercedes-Benz Fashion Week 2016 in Berlin.

Mit 19 Jahren wurde die 1,78 Meter große Vanessa Fuchs Siegerin der zehnten Staffel. Um sie ist es nach ihrem Sieg jedoch relativ ruhig geworden.



Kim Hnizdo holte 2016 die Model-Krone. Sie konnte die Jury um Heidi Klum, Thomas Hayo und Neuzugang Michael Michalsky überzeugen und musste sich im Finale der elften Staffel gegen vier weitere Mädels durchsetzen. Seit ihrem Sieg ist die 1,75 Meter große Blondine ein Vollprofi auf dem Catwalk.

Céline Bethman ist mit nur 18 Jahren zur glücklichen Siegerin der zwölften Staffel gewählt worden. „Es ist der Wahnsinn – ich bin „Germany's next Topmodel" 2017! Mein Leben wird sich jetzt komplett um 360 Grad drehen und ich bin gespannt, was alles auf mich zu kommen wird", sagte sie nach dem Show-Ende.

Oluwatoniloba Dreher-Adenuga, besser bekannt als Toni, konnte die Konkurrenz 2018 ausstechen und holte sich den Sieg in Staffel 13. Sie erhielt dafür einen Modelvertrag, ein Auto und 100.000 Euro Preisgeld.

Noch ist sie die aktuellste Siegerin von GNTM: Simone Kowalski. Die heute 22-Jährige konnte die Casting-Show im vergangenen Jahr für sich entscheiden. Seither wurde es ruhig um das Nachwuchs-Model.



GNTM im TV und Stream: Das sind die Sendetermine 2020

Am 30. Januar startet die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Seit 2006 vergibt Heidi Klum an ein Mädchen den Titel und einen Modelvertrag.

Auch die 15. Staffel GNTM strahlt ProSieben donnerstags um 20.15 Uhr aus. Live zu verfolgen ist das Nachwuchs-Schaulaufen auch im Stream auf prosieben.de. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung sind die Folgen auf dem Videoportal Joyn abrufbar. Die Wiederholung der Sendung gibt es immer freitags auf Sixx. In den vergangenen Jahren umfasste eine Staffel 16 Folgen.

GNTM 2020 – das sind die Sendetermine bei ProSieben:

1. Folge: Donnerstag, 30. Januar

2. Folge: Donnerstag, 6. Februar

3. Folge: Donnerstag, 13. Februar

4. Folge: Donnerstag, 20. Februar

5. Folge: Donnerstag, 27. Februar

6. Folge: Donnerstag, 5. März

7. Folge: Donnerstag, 12. März

8. Folge: Donnerstag, 19. März

9. Folge: Donnerstag, 26. März

10. Folge: Donnerstag, 2. April

11. Folge: Donnerstag, 9. April

12. Folge: Donnerstag, 16. April

13. Folge: Donnerstag, 23. April

14. Folge: Donnerstag, 30. April

15. Folge: Donnerstag, 7. Mai

16. Folge: Donnerstag, 14. Mai

Was erwartet Fans in diesem Jahr? Wer sind die Kandidatinnen? Wer sitzt in der Jury. Was die neue Staffel „Germany’s Next Topmodel“ bringt.

