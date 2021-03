Die neue Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" startete am 26.Februar. Mit dabei sind viele bekannte Gesichter, die gegeneinander antreten, um sich den Tanzpokal zu holen. Alle Fakten zur Show, sehen Sie im Video.

In der 14. Staffel von „Let's Dance“ bringt Rúrik Gíslason die Jury zum Schwärmen und auch das Publikum kann nicht genug von dem attraktiven 33-Jährigen bekommen. Das ist der Ex-Profifußballer aus Island, der eigentlich einmal in die Politik hatte gehen wollen.

Lesen Sie hier: „Let's Dance“ 2021: In der zweiten Live-Show wurde es sexy

Rúrik Gíslason wurde 1988 in Reykjavík geboren und durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 bekannt. Während des WM-Gruppenspiels zwischen Argentinien und Island wurde Gíslason in der 63. Minute eingewechselt und überzeugte die Fans nicht nur mit seinem Fußballkönnen. Kaum war das Spiel zu Ende, folgten ihm – statt der zuvor etwa 30.000 – plötzlich mehr als eine Million Menschen auf Instagram.

Rúrik Gíslason: Fußballer, Model und Gin-Hersteller

Gíslason wurde zum „Sexiest Man of the Match“ gewählt, begann als Model zu arbeiten, gründete das Modelabel „BOKK“ und ging zusammen mit „The Glacier Gin“ in die Gin-Produktion.

"Let's Dance"- Kandidat Rúrik Gíslason bei der Fußball-WM 2018. Foto: IMAGO / Fotoarena

Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft hatte der Isländer noch in die Politik wechseln wollen. Bei den isländischen Parlamentswahlen 2016 und 2017 kandidierte er für die isländische konservative Unabhängigkeitspartei.

Mehr zu „Let's Dance“:

Mittlerweile wohnt Gíslason seit fünf Jahren in Deutschland und spielte unter anderem für den 1. FC Nürnberg. Seit 2018 ist er mit dem brasilianischen Model Nathalia Soliani liiert. Im November 2020 gab er sein Karriereende als Fußballer bekannt und startete 2021 mit „Let's Dance“ seinen neuen Karriereabschnitt.