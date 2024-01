Ilmaneau. Wieder ist ein Misthaufen vor einem Parteibüro hinterlassen worden. Wieder traf es die Grünen. Aber: Nicht nur im Zusammenhang mit den Bauernprotesten gab es abstoßende Aktionen an Parteibüros.

Erneut ist vor einem Parteibüro der Grünen Dung abgeladen worden. Unbekannten sollen die etwa zehn Kilogramm Mist in der Nacht zu Donnerstag beim Eingang des Büros in der Bahnhofstraße hinterlassen haben. Zeugenhinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0008622/2024) entgegen.

Polizei ermittelt

Es ist nicht der erste derartige Vorfall in dieser Woche. So haben Unbekannte einen Dunghaufen in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls vor einem Büro der Grünen in Gera abgeladen. Am Montag wurden Misthaufen vor den Wahlkreisbüros von Linke, Grüne, SPD und FDP in Suhl entdeckt. In allen Fällen sieht die Polizei einen Zusammenhang zu den aktuellen Protesten von Landwirten gegen Kürzungen bei Agrarsubventionen durch die Ampel-Regierung in Berlin. In Suhl gab die Polizei an, dass wegen Verunreinigung öffentlicher Straßen ermittelt werde.

Attacke auf Büro von Linke-Politikerin

Auch in Weimar wurde ein unappetitlicher Vorfall im Zusammenhang mit einem Parteibüro erfasst. Dort verschmierten Unbekannte blaue Farbe und augenscheinlich auch Kot am Büro des Kreisverbands der Linken. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1000 Euro. Einen Zusammenhang zu den Bauernprotesten sieht die Polizei allerdings nicht zwangsläufig. Das Schema sei ein anderes, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Die Beamten ermitteln in der Sache wegen politisch motivierter Sachbeschädigung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

