Bei Spiel gegen FC Carl Zeiss Jena: Fans von Lok Leipzig verwüsten Toiletten im Ernst-Abbe-Sportfeld

Jena. So will die EAS Betriebsgesellschaft als Betreiber des Jenaer Stadions auf den Vandalismus reagieren.

Einige Randalierer unter den zum Großteil friedlichen Fans des 1. FC Lokomotive Leipzig haben eine Spur der Verwüstung in der Toilettenanlage im Tribünenblock A des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena hinterlassen. Am Sonnabend hatte der FC Carl Zeiss Jena die Messestädter zum Punktspiel in der Regionalliga Nordost empfangen und mit 2:0 besiegt.

Der Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft, Andreas Kuhn, schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5000 Euro. Nach Polizeiangaben hatten Gästefans im Bereich der Toilette einen Papierkorb in Brand gesetzt, Teile der Deckenverkleidung heruntergerissen und Wände beschmiert.

Stadionchef Kuhn: Werden Vandalismus und Gewalt entschieden entgegentreten

„Wir können auf solche Straftaten im Fußball jederzeit verzichten. Die Verantwortlichen des Ernst-Abbe-Sportfeldes werden Vandalismus und Gewalt entschieden entgegentreten“, sagt Kuhn. Er kündigte an, die exakte Schadensbilanz am Montag aufzustellen und dem 1. FC Lokomotive Leipzig die Reparatur in Rechnung zu stellen. Nach Polizeiangaben hatten die Gästefans auch ein Sicherheitsnetz zerstört.

Die aktive Fanszene des FC Carl Zeiss Jena war nahezu geschlossen der Partie ferngeblieben. Laut Polizei zogen 280 Südkurve-Anhänger zwar vom Löwenbrunnen zum Stadion, kehrten aber schließlich zum Großteil ins Stadtzentrum zurück. Vorausgegangen war Kritik an den verschärften Sicherheitsmaßnahmen im Stadion.

Polizei: Bis auf Sachbeschädigungen keine weiteren Vorfälle

Für den Gästeblock waren 558 Eintrittskarten verkauft. Nach den Sachbeschädigungen durch die Lok-Fans seien keine weiteren Straftaten gefolgt und auch die Abreise ohne Störungen verlaufen, bilanziert die Polizei. Insgesamt bewertet die Landespolizeiinspektion Jena den Verlauf als positiv.

