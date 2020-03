Symbolfoto: Der Corona-Infizierte aus Pößneck war mit einer Busreise-Gruppe in Südtirol in den Skiferien.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Corona-Fall in Thüringen: Reisegruppe hatte Kontakt zu über 200 Personen

Der 57-jährige Mann aus Pößneck, der seit dem späten Montagabend als erster bestätigter Coronavirus-Fall von Thüringen gilt, ist mit einer 35-köpfigen Busreisegruppe zum Ski-Urlaub in den Winterferien nach Südtirol gefahren. Nach der Rückkehr hatten er und andere Mitglieder der Reisegruppe unter anderem bei einer Faschingsveranstaltung und einem runden Geburtstag Kontakt zu über 200 weiteren Personen. Ein Reisegruppenmitglied ist niedergelassener Hausarzt in Pößneck und hatte in der Zwischenzeit Sprechstunden gehalten. Einige aus der Reisegruppe sind Mitglieder in einem Pößnecker Sportverein.

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen im Saale-Orla-Kreis abgesagt

Sieben Mitarbeiter des Landratsamtes Saale-Orla nehmen am Dienstag Abstriche bei möglichst vielen der ermittelten Kontaktpersonen. „Die Proben werden noch heute ins Labor nach Bad Langensalza gefahren. Einen Tag später sollen wir die Ergebnisse erhalten“, sagte der Schleizer Landrat Thomas Fügmann (CDU). Die Kreisverwaltung habe das Hotel in Südtirol, das anders als andere Regionen Norditaliens bislang nicht als Krisengebiet galt, informiert.

Nach Angaben von Landrat Fügmann sei lediglich der 57-jährige Pößnecker (Stand 11 Uhr) der einzige Corona-Verdächtige aus dem Saale-Orla-Kreis, der auf einer Quarantänestation in einer Klinik und zwar in Saalfeld liegt. Gerüchte, wonach im Kreiskrankenhaus Schleiz ein weiterer Fall behandelt werde, würden nicht stimmen. Nähere Auskünfte sollen am Dienstag um 15 Uhr bei einer Pressekonferenz im Landratsamt erteilt werden, die OTZ Schleiz und Bad Lobenstein auf Facebook live übertragen wird.

Gerüchte über weiteren Corona-Fall in Schleiz stimmen nicht

Bereits am frühen Morgen hatte der Fachdienst Gesundheit die Schließung des Gymnasiums „Am Weißen Turm“ in Pößneck angeordnet. Nach der ersten Ermittlung der Kontaktpersonen des Infizierten wurden zwei Verdachtsfälle am Gymnasium festgestellt. Deshalb werden alle Schüler sowie Lehrkräfte aufgefordert, zuhause zu bleiben. Eine Betreuung der Schüler, bei denen das nicht möglich ist, wird abgesichert. Im Landratsamt in Schleiz wurde ein Bürgertelefon geschaltet. Die Nummer lautet (03663) 488 888. Hier können alle Bürger ihre Fragen stellen.

Corona im Saale-Orla-Kreis: Krisenstab hat diese Maßnahmen beschlossen

Bis auf Weiteres ordnete der Krisenstab des Landratsamtes eine Absage aller öffentlichen Veranstaltungen mit über 50 Personen im Saale-Orla-Kreis an. Dies betreffe beispielsweise kulturelle Veranstaltungen, Tagungen, geplante Versammlungen von Feuerwehren, Jägerschaften und viele mehr. „Es geht um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, um unser aller Sicherheit. Wir appellieren an die Vernunft jedes Einzelnen, die Gefahr der Ansteckung so weit wie möglich zu minimieren“, so Landrat Thomas Fügmann. Am Abend des 2. März hatte der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes in Schleiz Kenntnis darüber erhalten, dass das Coronavirus bei einem 57-jährigen Mann aus dem Orlatal nachgewiesen wurde. Unmittelbar danach wurde der Krisenstab einberufen.

Alle Infos zum Corona-Virus in Deutschland und der Welt lesen Sie hier im Liveblog

Alle aktuellen Entwicklungen in Thüringen finden Sie in unserem Newsblog: Coronavirus und die Folgen: Der aktuelle Stand in Thüringen

Dossier: Corona-Virus und die Folgen für Thüringen