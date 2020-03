AWO-Ostvereinschefin: „Stengler muss sofort zurücktreten“

Maximal verärgert nimmt Sandy Kirchner die aktuelle Debatte rund um die Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo) auf. Kirchner ist Vorsitzende des Ortsvereins Altengottern, dem auch Landesvorstandsmitglied Claudia Zanker angehört. Zanker fordert seit Monaten Transparenz bei Managergehältern und wird, statt Auskunft zu erhalten, auch noch von Landesvorstandskollegen attackiert.

So hatte Awo-Landesvorstand Karl-Heinz Stengler ihr in einem Brief unter anderem geraten, einen „Psychologen zu konsultieren“ (diese Zeitung berichtete). Stengler ist Vorstandsvorsitzender des Awo-Regionalverbandes Süd-West-Thüringen, Beisitzer im Landesvorstand und auch Aufsichtsratsmitglied bei der Awo-Tochterfirma AJS.

Kirchner ärgert derlei Gebaren. „Wir fordern Herrn Stengler auf, sofort von seinem Amt als Landesvorstandsmitglied zurückzutreten. Das ist nicht der Umgang, wie wir ihn uns als Awo-Basis für Mitglieder des Landesvorstandes eines Sozialverbandes vorstellen“, sagte sie dieser Zeitung. Dass dieser Umgang untereinander offenbar von anderen Landesvorständen geduldet werde, sei nicht hinnehmbar.

Rückendeckung für Zanker wächst

Kirchner verteidigt das Vorgehen von Claudia Zanker. „Der Ortsverband steht hinter dem, was sie im Landesvorstand tut“, sagte Kirchner. Nicht das hartnäckige Nachfragen von Claudia Zanker schädige den Ruf der Awo in Thüringen, „sondern das intransparente Verhalten des Landesvorstandes und der Geschäftsführung der AJS GmbH“.

Unterstützung bekommt Zanker auch vom Regionalverband Mitte-West-Thüringen. Dessen Geschäftsführer Frank Albrecht erklärte mit Blick auf den aktuell unbeantworteten Fragenkatalog von Zanker, dass sich der Regionalverband diesen zu eigen gemacht habe. „Wir erwarten die Beantwortung sehr zeitnah“, sagte Albrecht dieser Zeitung.

In einer der jüngsten Landesvorstandssitzungen sei eine „gute und gemeinsame Kommunikation“ vereinbart worden, sagte Albrecht. „Denn nichts liegt uns gemeinsam mehr am Herzen, als die wichtige und positive Arbeit aller ehrenamtlichen wie hauptamtlichen Akteure zu befördern“. In Sachen Transparenz geht der Regionalverband dabei voran. Auf seiner Webpräsenz werden rund um den Verband Zahlen und Fakten etwa zu Vergütung sowie Einnahmen und Ausgaben veröffentlicht.

Sandy Kirchner kritisiert den Umgang mit Landesvorstandsmitglied Claudia Zanker in deutlichen Worten. Foto: Foto: Tino Sieland

Anders ist das bei der AJS GmbH, die Tochterfirma des AWO-Landesverbandes Thüringen und des AWO-Kreisverbandes Erfurt ist. Seit Wochen prüft der Bundesverband, ob bei den Anstellungsverträgen für Führungskräfte die Richtlinien des Covernance-Kodex des Awo-Bundesverbandes eingehalten werden.

Landesvorstandsmitglied Claudia Zanker erhielt zwar in etlichen Punkten Antworten auf ihren aus knapp 100 Fragen bestehenden Katalog, durfte diese Antworten aber nicht mitnehmen und „aus datenschutzrechtlichen Gründen“ auch nicht Einsicht in die Anstellungsverträge nehmen.

Stattdessen wurde ihr seitens der Landesgeschäftsführung gesagt, sie möge die Ergebnisse der Prüfung durch den Bundesverband abwarten. Zanker lehnt das indes ab, da sie sich ein eigenes Bild von den Verträgen machen will, und kündigte an, ihr Recht auf Einsicht nun einklagen zu wollen.

SPD nimmt Finanzämter in die Pflicht

Unterdessen hat die Thüringer SPD im Schatten der Wirren um die Ministerpräsidentenwahl auf einer ihrer jüngsten Landesvorstandssitzungen ein Positionspapier zu „Transparenzregeln und Guter Arbeit in der gemeinnützigen Sozialwirtschaft“ verabschiedet.

Darin wird den Wohlfahrtsverbänden eine besondere Bedeutung mit Blick auf „soziale, politische und gesellschaftliche Wertvorstellungen“ zugeschrieben. „Diese herausgehobene Rolle erfordert gleichzeitig ein besonderes Maß an Offenheit gegenüber der Gesellschaft und den Geldgeberinnen und Geldgebern dieser Leistungen“, heißt es in dem Papier, das dieser Zeitung vorliegt.

Die Sozialdemokraten wollen sich dafür einsetzen, „dass in den Einrichtungen der Sozialwirtschaft des Freistaates Thüringen ein faires, transparentes und tarifgebundenes Gehaltsniveau erreicht wird“. Dabei sollen starke Gefälle „zwischen Führungskräften einerseits und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern andererseits“ ausgeschlossen werden.

In dem Papier stellt die SPD auf den Selbstlosigkeits-Paragraphen (§ 55) der Abgabenordnung ab. Darin heißt es: „Die Körperschaft darf keine Person […] durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen“. Die Einhaltung zu überprüfen, dafür sollen nach dem Willen der Thüringer SPD vor allem die Finanzämter bei Betriebsprüfungen sorgen. Die Landesregierung sei indes aufgefordert, „zügig eine allgemeine Transparenzdatenbank in Bezug auf Fördermittel und Zuschüsse an freie Träger einzurichten und barrierearm öffentlich zugänglich zu machen“.

