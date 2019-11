Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Held der Herzen 2019 in Gera gesucht

Die ersten beiden Vorschläge sind in der Lokalredaktion eingegangen. Zum sechsten Mal wird in diesem Jahr der Held der Herzen in Gera gesucht. Auf Unternehmer Mike Fischer geht die Idee zurück. 2014 wurde sie von ihm mit dem Ziel geboren, Menschen in der Stadt zu würdigen, die er auch als „guter Geist“ bezeichnet. Gesucht sind Frauen und Männer, die bisher nicht im Rampenlicht standen, obwohl sie Außergewöhnliches in ihrem Beruf, in der Nachbarschaft oder im Verein leisten.

Fünf Helden wurden mit Unterstützung der Leser in den vergangenen Jahren gefunden. Marion Mender, die Schüler der Ostschule betreut, gehört zu ihnen und Carsten Kirchner, der heute Hausmeister im SOS-Kinderdorf Gera ist. Steffi Haase, die Köchin im Gastronom und vormalige Elternsprecherin an der Debschwitzer Regelschule, trägt den Titel. Auch der bisherige Kontaktbereichsbeamte bei der Geraer Polizei, Thomas Müller, wurde ausgezeichnet und Wolfgang Hadlich vom Buga-Förderverein, der die Tage der offenen Gärten organisiert.

Vorschläge per E-Mail oder Brief mit einer kurzen Begründung können an die Lokalredaktion gesendet werden. In der Vorweihnachtszeit ist eine Porträtserie der Nominierten geplant, bevor sich im Januar eine Jury für den Held entscheidet.

gera@otz.de oder Johannisstraße 8, 07545 Gera