Thüringens einsame Wölfin frisst keine Kälber und Schafe mehr

Die unglaublichste Geschichte, die über Thüringens einzige und einsame Wölfin von Ohrdruf aktuell im Umlauf ist, geht so: Sie hat sich mit einem Border Collie eingelassen. Der gilt als energisch, beharrlich und intelligent.

„Aber die Welpen hat noch keiner gesehen“, sagte gestern ein Schäfer, der das Gerücht von einem Schäfer kennt, der es von einem Jäger hat. „Das wird seit September erzählt.“

Er habe das ein wenig anders in Erinnerung, betonte ein Jäger aus dem Ilm-Kreis: „Es heißt, sie läuft mit einem Hund. Nach einer Jagd vor drei bis vier Wochen hat einer die Geschichte erzählt.“

Fest steht eines: Seit Mitte Mai 2014, seit genau zweieinhalb Jahren ist die Wölfin in Thüringen „standorttreu“, wie man sagt – und noch immer trabt kein Wolf an ihrer Seite, noch hat sie kein Rudel gegründet.

Dabei streifen viel mehr Wölfe durch den Freistaat, als man denkt. „Die Zahl der Wölfe in Deutschland wächst jedes Jahr um 30 Prozent. Derzeit sind es etwa 700, darunter sind mehr als hundert Wanderwölfe. Durch jeden Thüringer Landkreis ziehen pro Monat ein bis zwei Wölfe“, sagt Jäger Friedrich Noltenius, Wolfsexperte und Wildtierbeauftragter aus Kamenz in Sachsen.

Ungeklärte Angriffe auf Herdenschutzhunde

Manchmal werden sie totgefahren, wie im März am Autobahnkilometer 42,7 auf der A 71 von Erfurt nach Sangerhausen.

Aber manchmal kommen sie durch. „Im Frühjahr habe ich einen Rüden gesehen, der etwa zwei Jahre alt war“, berichtete der Jäger aus dem Ilm-Kreis. „Ich habe meinen Kollegen ermahnt: Nimm das Gewehr runter! Das ist kein Hund. Ich züchte Hunde und weiß, was ein Hund ist. Das war ein Wolf.“

Mehrere Monate hielt sich der Rüde in der Gegend auf, nur 15 Kilometer entfernt vom Revier der Wölfin rund um den Übungsplatz der Bundeswehr in Ohrdruf. Das war die Zeit, als bei Plaue auf einer Weide Kälber starben. „Sie waren an den Hinterläufen angefressen, lebten aber erst noch.“

„Dann war der Wolf plötzlich wieder weg“, sagt der Jäger. Zumindest vermutet er es.

Denn der Nachweis von Wölfen ist gar nicht so einfach; auch die Ohrdrufer Wölfin macht sich rar. „Sie ist aber noch da, doch man merkt so gut wie nichts von ihr“, sagt Frank Herrmann, Geschäftsführer des Thüringer Landesjagdverbands. Gesehen und geortet wurde die Wölfin tatsächlich schon lange nicht mehr.

Vom 8. Mai dieses Jahres datiert der jüngste genetische Nachweis, teilte das Umweltministerium mit. Das aktuelle Wildkamera-Bild stammt vom 20. August; die Fotofalle stand in Ohrdruf auf dem Truppenübunngsplatz. Danach gab es als Existenzbeweis nur noch „wolfsverdächtigen Kot“, der „am 15. September 2016 gefunden und von Fachleuten als bestätigter Hinweis gewertet“ wurde, so das Ministerium.

Wolfsrisse bei Nutztieren in Thüringen? Fehlanzeige in diesem Jahr. Kein Kalb, kein einziges Schaf. „Uns wurde kein Schaden gemeldet“, teilte das Umweltressort mit.

Nur einmal machte ein vermeintlich gefräßiger Wolf von sich reden. „Wolf in Verdacht: Hirsch getötet“ hieß es im August 2016. Aber das ließ sich nicht beweisen.

Im Jahr 2015 war die Wölfin, die nun knapp fünf Jahre alt ist, ungleich aktiver. Im Mai tötete sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rinderkalb bei Leimbach nahe Bad Salzungen, im Juli zwei Schafe bei Gossel am Rande des Ohrdrufer Geländes.

Vielleicht liegt das auch daran: Die Schäfer rund um das Revier der Wölfin haben aufgerüstet, haben sich Elektro-Weidezäune zugelegt, die mächtig Eindruck machen können. Acht Schäfer haben in diesem Jahr die vom Land geförderten Schutzzäune beantragt. Kostenpunkt: etwa 20 000 Euro.

„Aber die Biester sind lernfähig“, sagt Friedrich Noltenius, Vorsitzender des Kamenzer Jagdverbandes in der Westlausitz, der Gegend in Sachsen, wo das Rosenthaler Rudel seinen Hunger stillt. Mehr als hundert Schafe und Ziegen gehen vermutlich allein auf das Konto dieses einen Rudels.

„Wölfe haben schon 1,90 Meter hohe Wildzäune überklettert, um an Damwild zu kommen“, sagt Noltenius. „Dann sind sie vollgefressen wieder raus und verschwunden.“

Aus Niedersachsen beschreibt Schäfer Tino Barth aus Goldenstedt bei Vechta ähnliche Probleme: „Wir haben mit der Goldenstedter Wölfin den Problemwolf schlechthin.“ Allein auf ihr Konto gehen wohl etwa 200 Nutztierrisse. „Sie hat bereits 1,40 Meter hohe Elektrozäune übersprungen“, berichtet der Journalist Matthias Niehues von der Oldenburgischen Volkszeitung. „Wir haben auch ungeklärte Fälle, wo Herdenschutzhunde angegriffen wurden.“

Silvester Tamas, Wolfexperte des Nabu Thüringen, warnt vor einer Bejagung des Wolfes. „Internationale Studien belegen, dass dort, wo Wölfe gejagt werden, die Wolfsrisse an Weidetieren signifikant steigen können.“ Seit 2000 wurden in Deutschland mindestens 20 Wölfe getötet; einigen wurde auch der Kopf abgetrennt.