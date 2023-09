Am Juniorenstart der Oberhofer Rennrodelbahn ist am 23. Februar der Ice-Tube mit zwei Passagieren in die Bahn gerutscht, obwohl ein Viererbob oberhalb am Frauenstart die Freigabe hatte und losgefahren war. Auf der rot gerahmten Anzeigetafel soll der Juniorenstart deshalb gesperrt gewesen sein.