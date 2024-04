Erfurt. Nach dem wechselhaften Wetter in den letzten Tagen können sich die Thüringer laut dem Deutschen Wetterdienst auf ein Wochenende mit sommerlichen Temperaturen einstellen.

Der April macht seinem Ruf, was das Wetter betrifft, dehrzeit alle Ehre. Hatte er Anfang des Monats in Thüringen mit Rekordtemperaturen noch sommerlich begonnen, wurde es im weiteren Verlauf wieder kühler mit frostigen Nächten und Schnee in den Bergen, so dass manch einer die Winterjacke wieder aus dem Schrank holte. Auch wenn es derzeit nicht den Anschein macht, wird der April auch sommerlich ausklingen.

So werde laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag wieder wärmere Luft nach Thüringen einziehen. Die Temperaturen können bis auf 15 Grad steigen. Dazu gebe es jedoch noch vereinzelte Schauer. Am Samstag beruhige sich die Wetterlage weiter und bei Höchsttemperaturen bis 22 Grad gebe es neben Quellwolken auch Sonnenschein und es bleibe weitestgehend niederschlagsfrei.

Am Sonntag soll sich laut DWD dann endgültig das sommerliche Wetter durchsetzen So werde es heiter bis wolkig und die Höchstwerte liegen bei 25 Grad. Mit Beginn der Woche könnten die Temperaturen laut der Prognose des DWD noch weiter steigen und mit größeren Niederschlägen ist nach dem derzeitigen Wettermodel erst am Donnerstag wieder zu rechnen.

