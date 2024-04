Erfurt. In Thüringen war es am Samstag nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes vielerorts so warm wie noch nie Anfang April. In diesem Ort wurde die Höchsttemperatur gemessen.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind am Samstag nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fast flächendeckend Temperaturrekorde gebrochen worden. In allen drei Ländern stiegen die Temperaturen verbreitet über die 25-Grad-Marke, wie Meteorologe Florian Engelmann in Leipzig sagte. „Das ist viel zu warm für die Jahreszeit.“ Ein Sommertag im April könne vorkommen. „Dass wir jetzt schon wieder auf Rekordjagd gehen, passt aber ins Bild der letzten Wochen und Monate, in denen es ebenfalls häufig viel zu warm war.“

Die wärmste Ecke sei am Samstag das Thüringer Becken gewesen, sagte Engelmann. Am Nachmittag habe das Thermometer in Jena 27,3 Grad Celsius gezeigt. Das sei deutlich über dem bisherigen Höchstwert für einen 6. April, der in der Stadt im Jahr 1961 mit 25,6 Grad gemessen wurde. Auf Jena folgten Dachwig und Olbersleben mit jeweils 26,5 Grad.

Temperaturen gehen wieder zurück

Verantwortlich für das ungewöhnlich warme Wetter sind laut Wetterdienst Hoch „Olli“ und Sturmtief „Timea“. Beide zusammen pumpten subtropische Warmluft von Südwesten Richtung Deutschland. Bis zum Montag bleibe es sommerlich warm. Danach werde es wieder deutlich kühler. In der zweiten Hälfte der neuen Woche pendelten die Höchstwerte dann nur noch zwischen 10 und 15 Grad. Dazu werde es immer wieder leicht regnen.

