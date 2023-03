Jeweils mit 2,5 Millionen Euro dotiert: Gleich zwei Leibniz-Preise gehen nach Jena

Berlin. Große Ehre für eine Wissenschaftlerin und einen Wissenschaftler aus Jena: Sie erhalten einen renommierten Forschungspreis.

Eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler aus Jena haben am Mittwoch den Leibniz-Preis 2023 erhalten: Sarah Ellen O’Connor, Direktorin des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie, und der Soziologe Hartmut Rosa von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Verbunden ist die Auszeichnung für die Professorin und den Professor zugleich mit einer Forschungsförderung von jeweils bis 2,5 Millionen Euro. Insgesamt hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft zehn Forschende mit der Ehrung bedacht.

Sarah Ellen O’Connor ist seit 2019 Direktorin am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. Seit 2022 ist sie zudem Honorarprofessorin an der Universität Jena. Für ihre grundlegenden Entdeckungen zur pflanzlichen Naturstoffbiosynthese erhält sie die Auszeichnung. Die Wissenschaftlerin will die Synthese selbst der komplexesten Naturstoffe, wie etwa krebshemmender oder neuroaktiver Stoffe, entschlüsseln.

Optimierte Produktion von Naturstoffen

So ist es ihrer Arbeitsgruppe gelungen, den Biosyntheseweg von Strychnin vollständig aufzuklären, was auch andere über viele Jahre versucht hatten. Die dabei gewonnenen Einsichten verwendet die Chemikerin und Biologin auch, um neuartige Verbindungen in Pflanzen herzustellen. Damit eröffnet sie Möglichkeiten zur optimierten Produktion von Naturstoffen sowie den synthetischen Zugang zu neuen Molekülklassen.

Hartmut Rosa ist seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Foto: DAVID AUSSERHOFER / DFG

Hartmut Rosa ist seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und zugleich seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt. Der Leibniz-Preis würdigt Rosas wegweisende Arbeiten auf dem Gebiet der normativ fundierten kritischen Analyse moderner Gesellschaften. Seine Beiträge zu der Frage, welche sozialen Dynamiken Möglichkeiten des guten Lebens befördern oder behindern, werden international in Wissenschaft und Gesellschaft diskutiert.

Dynamiken zeitlicher Beschleunigung in modernen Gesellschaften

In seiner in viele Sprachen übersetzten Studie „Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne“ (2005) lieferte Rosa eine umfassende, philosophisch fundierte soziologische Analyse der Dynamiken zeitlicher Beschleunigung, die moderne Gesellschaften prägen und zugleich ihre Individuen vor gewaltige Herausforderungen stellen. Überdies entwickelte Rosa eine Theorie der „Weltbeziehungen“, die im Dialog mit anderen kritischen Theorien zu einer weiteren umfassenden theoretischen Ortsbestimmung führte – dem Buch „Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“ (2016). Rosa gilt weit über Deutschland hinaus als einer der bedeutendsten Gesellschaftsdenker unserer Zeit.

