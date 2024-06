Erfurt. Bilder von der Kirche im Ort gemalt und ein Insektenhotel gebaut haben Schülerinnen und Schüler der Regelschule „An der Geraaue“.

Raus aus der Stadt und mal schauen, was in der Umgebung so los ist: Drei 5. Klassen der Regelschule „An der Gerauae“ in der Bukarester Straße in Erfurt nutzten ihren „Naturtag“ am Donnerstag, um sich in der Kirchengemeinde Erfurt-Gisperleben umzuschauen.

Kunstfans zeichneten nach eingehender Recherche mit Unterstützung von Lehrerin Josefine Dreyer das Innere und Äußere der Kirche St. Kiliani („Colour up your own church“). Zwei andere Gruppen befassten sich im Garten des Gemeindehauses mit dem Bau von Insektenhotels.

Freude über großes Interesse

Vorbereitet und begleitet wurde das Projekt von den Lehrkräften der 5. Klassen an der Regelschule „An der Geraaue“ sowie von Pfarrerin Julia Braband, die seit April für die evangelischen Kirchengemeinden in Gispersleben, Kühnhausen und Tiefthal zuständig ist. Sie freut sich über das große Interesse der Schülerinnen und Schüler.

Dankbar ist sie auch, dass die Erfurter Ehrenamtsstiftung das Projekt mit 300 Euro unterstützte. Davon wurden Farben und Bastelmaterialien für den Naturtag gekauft. Die Zeichnungen von St. Kiliani sollen nach den Sommerferien, die nächste Woche beginnen, ausgestellt werden.

