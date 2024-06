Erfurt. Eine neue Technik verändert das Parken am Hauptbahnhof in Erfurt. Was die Nutzer jetzt wissen müssen.

Die Erfurter Stadtwerke haben an ihrem Parkhaus am Hauptbahnhof neue Technik installiert, die den Parkvorgang verändert. Laut einer Mitteilung funktioniert das Parken jetzt mit einer Kennzeichenerkennung.

Dafür wurden an den Einfahrten Kameras installiert, die von den einfahrenden Autos die Kennzeichen erkennen und registrieren. Die Nutzer müssen vor der Einfahrt keine Tickets ziehen. Vielmehr öffneten sich die Schranken „wie von Zauberhand“, heißt es von der SWE Parken GmbH, einer Tochter der Stadtwerke.

So wird jetzt im Parkhaus bezahlt

Bezahlen müssen die Nutzer natürlich trotzdem. Und so funktioniert es: Wer das Parken beenden möchte, gibt am Bezahlautomaten das entsprechende Kennzeichen ein und zahlt wie gewohnt. Die Schranken öffnen anschließend automatisch für die Ausfahrt.

„Unser Ziel ist es, den Parkvorgang für unsere Kunden so einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten“, sagt Nicole Barthel, Geschäftsführerin der SWE Parken GmbH. „Durch das moderne System wird der gesamte Ablauf von der Einfahrt bis zur Ausfahrt verbessert.“ Denn die automatische Kennzeichenerkennung spare Zeit und vermeide die Suche nach Parktickets.

red