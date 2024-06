Erfurt. Besondere Leistungen sollen honoriert werden. Dafür reicht ein Best-Abschluss allein nicht aus. Was die Absolventen von IGS, Ratsgymnasium und Co alles aufs Tableau bringen.

Vier Erfurter Schüler werden in diesem Jahr mit einem Förderpreis der Sparkassenstiftung Erfurt für ihre exzellenten schulischen Leistungen und hohes gesellschaftliches Engagement belohnt. Alle Gymnasien, Regel-, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen in der Stadt Erfurt konnten hierfür Schulabsolventen vorschlagen. Der Preis ist mit je 300 Euro dotiert und soll die weitere Ausbildung und persönliche Entwicklung unterstützen.

Nicht nur Klassen, sondern auch Projekte leiten

Malte Sanno, Schüler des Evangelischen Ratsgymnasiums erreichte einen Abiturdurchschnitt von 1,0. Seine sehr gute Kommunikationsfähigkeit stellte er während seiner sechsjährigen Arbeit als Klassensprecher unter Beweis. In der Projektwoche 2024 leitete er sehr zielorientiert das Projekt zur Erstellung einer Handreichung für die Verfassung wissenschaftlicher Arbeiten.

Die unterstützen, denen das Lernen schwerer fällt

Auch Hannes Hahn vom Pierre-de-Coupertin-Gymnasium hat sein Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,0 abgeschlossen. Zusätzlich zum ganztägigen Sport-Training am Sportgymnasium unterstützte Hannes selbstlos Mitschüler, denen das Lernen schwerer fiel als ihm.

Über die Projektarbeit hinaus engagiert

Estelle Weimer erreichte an der Regelschule Stotternheim einen Realschulabschluss mit einem Notendurchschnitt von 1,06. Im Rahmen der Projektarbeit mit dem Thema Obstbau zeigte Estelle, wie engagiert und praktisch man das Thema umsetzen kann. Dabei baute die langjährige Klassensprecherin mit anderen Klassenkameraden zudem noch Nistkästen, die sie in der Apfelplantage aufstellten.

Bei Olympiaden vorne mit dabei

Magnus Kirbach hat sein Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium mit einer Durchschnittsnote von 1,0 bestanden. Er hat seine Schule mehrfach erfolgreich bei regionalen und überregionalen Wettbewerben vertreten und stand dreimal in der Endrunde der Thüringer Physikolympiade, zweimal in der 2. Runde der internationalen Physikolympiade und erreichte einen dritten Platz bei der Endrunde des Bundeswettbewerbs Physik. Beim Bundeswettbewerb Informatik erreichte Magnus Kirbach die 2. Runde und beim Wettbewerb „Jugend forscht“ wurde er Sieger im Landeswettbewerb.

Talent auf vielen Ebenen

Auch Nicholas Kersch vom Heinrich-Mann-Gymnasium konnte sein Abitur mit 1,0 abschließen. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen nahm er an zahlreichen Wettbewerben teil und erlangte beispielsweise bei Mathematik- und Physikolympiaden vorderste Plätze, erreichte sogar das Landesfinale. Seine sprachliche Begabung stellte er als Schulsieger des Vorlesewettbewerbs und beim Wettbewerb „Big Challenge“ unter Beweis. Den dritten Platz erreichte er bei „Jugend debattiert“. Zudem war er Abgeordneter des Erfurter Schülerparlaments.

Mit kreative Kampagnen begeistern

Nelson Holube schloss seinen Realschulabschluss an der IGS mit einem Notendurchschnitt von 1,24 ab. Zusätzlich zu den sehr guten schulischen Leistungen hat er auch im Rahmen der Anti-Rauchkampagne „be smart - don´t start“ sehr großes Engagement gezeigt. Er übernahm die Gesamtleitung des Kreativprojekts der Klasse 10c der IGS. Mit diesem Projekt konnte die Klasse 10c einen der Preise des diesjährigen Kreativwettbewerbs von „be smart - don´t start“ gewinnen.

