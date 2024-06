Erfurt. Spielen, essen, Fußball gucken: Das ist das inklusive Angebot des Erfurter Vereins „Spirit of Football“. Denn Fußball bringt die Menschen zusammen.

Der Erfurter Verein Spirit of Football lädt alle Fußballfans zum Public Viewing am Sonntag (23. Juni) auf den Erfurter Wiesenhügel ein. Das Inklusionsangebot startet um 17 Uhr und richtet sich an Menschen mit und ohne geistiger Behinderung, teilt der Verein mit.

„Zusammen spielen, zusammen essen und zum Abschluss gemeinsam das Länderspiel Deutschland gegen Schweiz bejubeln – das ist das Rahmenprogramm für die Veranstaltung“, sagt Sven Söderberg vom Verein. Das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft beginnt am Sonntag um 21 Uhr.

Verschiedene Menschen vereint durch Fußball

Fußball bringe Menschen zusammen, heißt es in der Mitteilung. Einen neuen Weg will der Verein Spirit of Football aus Erfurt in diesem Fußballsommer gehen. Menschen mit und ohne geistige Behinderung zusammenzubringen und in den Austausch zu kommen, sei das Ziel des Projektes „United in Football“ (deutsch: Vereint durch Fußball).

Das von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Modellprojekt zur Europameisterschaft findet das ganze Jahr über an verschiedenen Thüringer Standorten statt und ermöglicht die Teilhabe und den gesellschaftlichen Austausch von fußballbegeisterten Menschen. Höhepunkt des Angebotes sind die Public Viewings in Gera, Erfurt, Weimar und Schleusingen. An diesen Orten trainieren bereits inklusive Trainingsgruppen, die sich alle schon auf das gemeinsame Fußballprogramm freuen.

Zusammen eine gute Zeit verbringen

Vereinspräsident Andrew Aris ist sich sicher, dass der Fokus auf das Turnier dabei helfen kann, gesellschaftliche Teilhabe mehr in den Fokus zu rücken: „Ich kenne solche Veranstaltungen auch aus meiner Heimat Neuseeland. Da ist es ganz normal, dass sich Menschen mit und ohne geistiger Beeinträchtigung über den Sport begegnen und zusammen eine gute Zeit verbringen. Es ist uns ein Herzenswunsch zu zeigen, dass Fußball niemanden ausgrenzt – zumindest nicht bei Aktionen von Spirit of Football. Und das wollen wir am Sonntagnachmittag im Quartier der Kowo zeigen.“

Das Public Viewing findet im Innenhof der Wohnblöcke Färberwaidweg / Holunderweg / Schlehdornweg statt. Der Ball rollt ab 17 Uhr. Wer mitmachen will oder einfach nur zuschauen will, ist herzlich eingeladen, so der Verein.

