Einmal einen Blick in Bauten werfen, die einem sonst verschlossen sind - das wird auch in diesem Jahr zum Tag der Architektur möglich. Schon zum 30. Mal laden Architekten gemeinsam mit ihrer Bauherrschaft am 29. und 30. Juni ein, sich die aufwendig (um)gebauten Häuser anzuschauen. Unter den 49 Bauwerken in Thüringen kommen die Erfurter diesmal mit sechs Orten auf ihre Kosten.

Neue Impulse für Hochschul-Gebäude im Erfurter Norden

Der Forschungsbau („Obermeyer Gebäudeplanung“, München und „lichtraum“, Weimar) schließt eine Lücke auf dem Universitätscampus. © Steven Neukirch | Steven Neukirch

Unter dem Motto „Einfach (um)bauen“ zeigen die Führungen, wie man kreativ und nutzbringend mit älterer Bausubstanz umgehen kann. Der Forschungsbau „Weltbeziehungen“ ist allerdings ein Beispiel für einen Neubau. Auf dem Universitätscampus an der Nordhäuser Straße steht er für zukunftsweisende Akzente im Hochschulbau. Das Gebäude ist geprägt von der Idee einer „Stadt“, die durch die spannungsvolle Abfolge öffentlicher, halböffentlicher und privater Räume unterschiedliche Kommunikationsebenen bietet. Wer sich das Gebäude von innen anschauen möchte, hat am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr Zeit. Führungen gibt es um 13 und um 15 Uhr.

Zwischen ältestem Haus der Erfurter Altstadt und neuen Fassaden

Eine beliebte Flaniermeile ist die Kürschnergasse. Dass sie aus aussieht, geht auf die Architekten „Eingartner Khorrami“ aus Leipzig zurück. © Maximilian Meisse | Maximilian Meisse

Lange war die Kürschnergasse die letzte große Baustelle in der Altstadt. Zwei denkmalgeschützte Häuser bilden mit der entstandenen Neubebauung entlang der Straße zum Wenigemarkt ein Ensemble. Im Stadtpalais Pilse 14 befinden sich hinter der wiederhergestellten eleganten Putzfassade Etagenwohnungen sowie eine Dachgeschosseinheit. Die Pilse 15, über einem romanischen Gewölbekeller errichtet und der älteste erhaltene Profanbau in Erfurt, wurde behutsam zu einem Wohnhaus umgebaut. Wer sich durch den Kontrast von alt und neu führen lassen möchte, sollte am Sonntag um 13 oder um 14 Uhr zur Führung an der Kürschnergasse 19 sein.

Restaurierung des alten Hauses „Zur Börse“ am Erfurter Wenigemarkt

Die Ecke „Zur Börse“ wurde vom Architekturbüro Ebersberger wieder instandgesetzt. © Marc Ebersberger | Marc Ebersberger

Auch die Geschichte des ehemaligen Gasthauses „Zur Börse“ erzählt von einer Sanierung. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalschutz wurden historische Elemente aus dem 18. Jahrhundert teilweise erhalten, restauriert und wieder im Gebäude verortet. Das Eckhaus schließt die letzte Lücke des Wenigemarkts. Im Inneren ist ein Restaurant eingezogen, das ebenfalls mit aufwendigen Konzepten arbeitet. Am Samstag und Sonntag können Bauinteressierte zwischen 13 und 15 Uhr hereinschauen. Führungen gibt es nach Bedarf, Treffpunkt ist das Nashi Dining.

Mehr Platz für ein Pflegeheim im Erfurter Süden

Helle Treppenaufgänge sind immer ein Hingucker. So auch im von der „igb AG“ aus Weimar sanierten Christianenheim. © Thomas Müller | Thomas Müller

Auch der Außenbereich des Christianeheims (igb AG aus Weimar) kann sich sehen lassen. © Thomas Müller | Thomas Müller

Doch auch andere Bauten stehen auf dem Programm. Für das historische Pflegeheim „Christianenheim“ an der Arnstädter Straße 48 bedurfte es Mitte der 2010er-Jahre einer erneuten Beschäftigung mit dem baulichen Zustand und den inneren Strukturen. Insbesondere der Mangel an eigenen Bädern für die Bewohner und die notwendige Anpassung der Haustechnik an gestiegene technische Anforderungen machten die Sanierung und Umstrukturierung des Hauses erforderlich. Wie die Architekten diese Herausforderungen gemeistert haben, kann das Publikum am Samstag zwischen 9.30 und 15 Uhr besichtigen.

Kindergarten in Erfurter Ortsteil freut sich über neue Bäder

Um die Modernisierung im Johanneskindergarten hat sich das Team von „funken architekten“ gekümmert. © Matthias Funken | Matthias Funken

Mit dem Johanneskindergarten ist auch ein Ort für die kleinsten Stadtbewohner mit im Programm. Im Haus am Dornrain 12 musste einiges gemacht werden: Enge, mangelhafte Belichtung und Belüftung, als auch technische Missstände, wie Stolperfallen an den Treppenstufen und ausgeleierte Bauteile mussten dringend zeitgemäß umgearbeitet werden. Im Sanierungs- und Ausbaubereich wurden ein neues Kinderbad, eine Garderobe sowie weitere Nebenräume geschaffen. Führungen durch die Räume gibt es am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr.

Fast vergessene Hütte auf der Ega wird neu belebt

Das Architekturbüro „Südseite“ hat die Pulverhütte nach modernen Standards saniert. © Karsten Rost | Karsten Rost

Wer sich stattdessen eher für Gästehäuser interessiert, wird im Egapark mit der Pulverhütte fündig. Hier wurde das fast vergessene Haus wieder zum Leben erweckt. Historische Details des ursprünglichen Pulvermagazins wurden in die neue Architektursprache eingefügt. Eine Führung gibt es am Sonntag um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Eingang des Egaparks am Gothaer Platz.

Eine Übersicht über alle Projekte finden Sie hier. (https://architekten-thueringen.de/tda/)

