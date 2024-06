Erfurt. Eine Mitarbeiterin hörte lautes und verzweifeltes Bellen vor dem Tierheim - und fand einen ausgesetzten Rüden. Wer kann Hinweis geben?

„Wir sind fassungslos, wütend, traurig und empört!“ So beginnt ein Beitrag, den das Tierheim in Erfurt auf Facebook veröffentlicht hat. Darin wird geschildert, wie eine Mitarbeiterin am Sonntag gegen 14.30 Uhr eine traurige Entdeckung machte: Vor dem Tierheim fand sie, angeleint an einem Mast, einen ausgesetzten Rüden. Zuvor hatte sie lautes und verzweifeltes Bellen gehört und noch ein Pärchen gesehen, welches aus der Richtung des Tieres kam und verschwand.

Der Hund ist gechippt, aber in keiner Datenbank registriert, heißt es weiter. Außerdem sei er „völlig fertig und sehr durstig“ gewesen. Definitiv verstehe er seine Welt nicht mehr, äußert sich das Tierheim traurig.

Die Anteilnahme unter den Nutzern ist groß: Der Beitrag löste bereits 490 Reaktionen aus, wurde über 740 Mal geteilt und viele Menschen wünschen dem Hund, dass er schnell ein schönes zu Hause findet, dass er verdient hat.

Tierheim bittet um Hinweise

Wer kennt diesen Hund und kann Angaben zu seiner Herkunft geben? Hinweise bitte an: tierheim@stadtwerke-erfurt.de

