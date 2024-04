Erfurt. Hungrig und verwahrlost wurde das Tier in der Nähe des Thüringenparks gefunden. Noch ist unklar, in wessen Obhut Gino zuletzt war.

Das Schicksal des 14 Jahre alten Pudel-Rüden Gino beschäftigt viele Erfurter. Vor neun Tagen, am 15. April, war er in der Nähe des Thüringenparks von Passanten gefunden und ins Tierheim gebracht worden, wo man sich liebevoll um ihn kümmert. Der Teacup-Pudel war völlig ausgehungert und dehydriert, wog gerade noch zwei Kilogramm, brauchte dringend ärztliche Behandlung.

Der Verdacht liegt nahe, dass Gino von seinem Besitzer ausgesetzt wurde. Doch bei wem der Hund zuletzt lebte, ist unklar. Zwar sei Gino gechippt und registriert, damit ist auch sein Geburtsjahr bekannt. Offenbar hat er aber einige Besitzerwechsel hinter sich. Nachdem das Tierheim sich bereits mithilfe sozialer Medien im Internet auf die Suche gemacht hat, schaltete sich nun auch das städtische Veterinäramt ein.

„Jeder Hinweis, jede Beobachtung oder weiterführende Information kann dazu beitragen, den Vorwurf des Aussetzens aufzuklären. Daher wird jeder Augenzeuge aufgerufen, sich bei dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Erfurt zu melden und seine Beobachtungen oder Informationen mitzuteilen“, heißt es in einem Aufruf der Behörde. Hinweise würden unter Tel.: 0361 / 655-1380 oder per E-Mail an veterinaeramt@erfurt.de entgegengenommen.

red