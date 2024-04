Erfurt. In einem Kübel vor dem Thüringen Park in Erfurt ist ein kleiner Teacup-Pudel gefunden worden. „Gino“ wog gerade einmal nur noch zwei Kilogramm und war in schlechtem Zustand.

Wer kann Hinweise geben? Das Tierheim in Erfurt hat einen kleinen Teacup-Pudel namens Gino aufgenommen und bittet um Informationen zu seinem Halter. Der Post auf Facebook, der vor Tagen veröffentlicht wurde, bewegt viele Menschen. Er wurde bereits über 1200 Mal geteilt. Hunderte Personen kommentierten den Aufruf und wünschen dem Hund das Allerbeste und dass er schnell aufgepäppelt werden kann.

Denn Gino, so schreibt es das Tierheim, ist in keinem guten gesundheitlichen Zustand. Er wurde in einem Kübel vor dem Erfurter Thüringen Park gefunden – war dehydriert und ausgehungert. Er wog gerade einmal über zwei Kilogramm.

Das Tierheim in Erfurt versucht nun herauszufinden, wer Ginos letzter Eigentümer war. Er ist gechippt und registriert, allerdings kam es vermutlich zu einem Halterwechsel. Der Teacup-Pudel wurde den Angaben zufolge 2010 geboren.

Gino muss nun noch etwas aufgepäppelt werden. Außerdem stehen noch einige Untersuchungen an. Daher ist er noch nicht zur Vermittlung freigegeben. Von Interessentenanrufen sei daher noch abzusehen, bittet das Tierheim.