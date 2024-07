Erfurt. Gibt es sie noch, oder gibt es sie nicht? Wenigen Bäckern wird nachgesagt, sie würden noch backen, wie früher. Aber welche sind das?

Einige von Ihnen, geneigte Leser, werden sich an etwas erinnern, was mir nie vergönnt war: den Geschmack von DDR-Brötchen. Wenigen der letzten selbst backenden Bäcker der Stadt wird nachgesagt, dass die kleinen goldgelben Laibe der hauseigenen Produktion „noch genauso“ oder „beinahe“ so schmecken würde, wie damals. Die Bäckerei Wamser fällt mir da direkt ein, deren Brötchen eine gewisse Dichte und Schwere haben. Ein paar Läden schildern ihre Brötchen sogar direkt mit dem Vermerk „DDR-Brötchen“ aus. In Erfurt habe ich das bisher noch nicht entdecken können.

DDR-Brötchen sind in Erfurt angeblich nicht zu finden

Eine Nachfrage bei den Deutschen Innungsbäckern, die sogar ein „Deutsches Brotinstitut“ in der Hinterhand haben, blieb ohne den gewünschten Erfolg: Das DDR-Brötchen sei ein Mythos. Allein die mittlerweile verklärte Erinnerung würde einen Geschmack kreieren, der so nicht herzustellen ist.

Doch zufriedenstellen will mich diese Antwort einfach nicht. Schließlich können so viele Gaumen und Meinungen doch nicht fehlliegen, oder? Was ist Ihre Meinung? Wo gibt es Brötchen, die noch so schmecken, wie vor 1989? Schreiben Sie uns gern eine Mail mit dem Betreff „Brötchen“ an erfurt@funkemedien.de, damit wir dem auf die Spur gehen können! Ich würde mich sehr freuen!

Kathleen Kröger © Marco Schmidt | Marco Schmidt

Mehr Nachrichten aus Erfurt: