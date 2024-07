Erfurt. Um Gleisbau und Imkerei, um einen Chor auf Luthers Spuren und Archiv-Einblicke geht es - unter anderem - in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Gleisbauarbeiten auf der Stadtbahn-Linie 3

Bauarbeiten im Bereich der Gleisanlagen der Stadtbahn-Linie 3 zwischen den Haltestellen Katholisches Krankenhaus und der Brücke Schöntal finden vom 8. Juli bis 20. August im Auftrag der Evag statt. Die geplanten Baumaßnahmen umfassen die Erneuerung der Gleise stadtein- und stadtauswärts sowie den barrierefreien Umbau der Haltestellen Katholisches Krankenhaus (beidseitig). Im Zuge dieser Arbeiten verkehrt die Stadtbahn-Linie 3 vom Montag, 15. Juli (4 Uhr) bis Sonntag, 28. Juli (Betriebsbeginn 4 Uhr) nur zwischen Europaplatz und Melchendorf. Zwischen den Haltestellen Blücherstraße und Urbicher Kreuz kommt Schienenersatzverkehr (SEV) zum Einsatz. Die SEV-Busse verkehren wie folgt: Urbicher Kreuz – Windischholzhausen/X-FAB – Ersatzhalt Katholisches Krankenhaus – Ersatzhalt Schöntal – Ersatzhalt Drosselberg – Ersatzhalt Melchendorf – Dornheimstraße – Blücherstraße und umgekehrt. Der Umstieg zwischen Stadtbahn und SEV erfolgt an der Haltestelle Blücherstraße. Die Arbeiten erfolgen zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr und teilweise auch am Wochenende. In einigen Nachtschichten werden Schienenschweißungen und andere Gleisbauarbeiten ausgeführt. Trotz des Einsatzes modernster Technik sei eine Lärmentwicklung nicht auszuschließen.

US-Chor gestaltet Abendandacht in Augustinerkirche

Ein Chor aus den USA begibt sich auf die Spuren des Reformators Martin Luther und singt auch in der Evangelischen Augustinerkirche zu Erfurt. Die Sängerinnen und Sänger gestalten am Dienstag, 9. Juli, die Abendandacht um 18 Uhr mit. Zu hören sind moderne Arrangements alter Kirchenlieder, zum Beispiel zum Lutherlied „Ein feste Burg ist unser Gott“. Daneben erklingen Johann Sebastian Bachs „Sicut locutus est“ und moderne Worship-Stücke. Der „Faith Lutheran“-Chor kommt aus Waconia im Bundesstaat Wisconsin. Die rund 20 Sängerinnen und Sänger besuchen bei einer Reise europäische Lutherstätten. Auftritte sind neben Erfurt auch in Wittenberg und Prag geplant. Die Andacht in der Augustinerkirche hält Pastor Adam White.

Das große Summen am Lehrbienstand im Egapark

Kleine fleißige Insekten sind die Hauptdarsteller am Samstag, 6. Juli, im egapark. Der Tag der deutschen Imkerei wurde ins Leben gerufen, um die Bedeutung der Imkerei und die Arbeit der Bienenzüchter in Deutschland zu würdigen sowie die Bedeutung von Bienen und anderen Bestäubern stärker in den Vordergrund zu rücken. Einblicke in den Bienenstock und die Arbeit der Imker vermittelt der Erfurter Imkerverein allen Besuchern von 10 bis 15 Uhr am Lehrbienenstand im Egapark. Vereinsmitglieder nehmen interessierte Besucher mit zu den kleinen Haustieren unterhalb des Egapark-Rosengartens und beantworten Fragen. Für alle großen und kleinen Kinder wird es wie in jedem Jahr wieder verschiedene Bastelangebote geben und vielleicht interessiert sich so mancher Neugierige anschließend für die Imkerei als Hobby.

Märchenhafte Weltreise unterm Lesebaum

Märchenfans, Geschichtenfreunde und alle, die ihrer Fantasie Flügel verleihen wollen, sind am Samstag, 6. Juli, ab 15 Uhr zu einer märchenhaften Weltreise unter den Lesebaum im Egapark eingeladen. Hansi von Märchenborn erzählt seit über 20 Jahren hauptberuflich Märchen und Geschichten für Kinder und Erwachsene. Seine Auftritte bereichert er durch selbst geschriebene Lieder, die er auf der Gitarre begleitet. Eine Stunde lang werden Märchen aus verschiedenen Ländern zum Thema „Weise und kluge Frauen (auch Männer)“ erzählt.

Archiv-Einblicke zum Petersbergfest

Zum Petersbergfest öffnet das Bundesarchiv – Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt in der Unteren Kaserne von 10 bis 16 Uhr am Samstag, 6. Juli, die Türen. Der Petersberg war bis 1989 teilweise Sperrgebiet, weil etliche Gebäude der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit gehörten. Heute kann im Informations- und Dokumentationszentrum die Ausstellung „Sicherungsbereich DDR“ besichtigt werden. Gezeigt werden auch Grundrisse des Festungsgeländes aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv. Interessierte können sich ab 12 Uhr beim Archivrundgang zur Struktur und Arbeitsweise der DDR-Staatssicherheit informieren und erfahren, wie das Archivgut heute aufbewahrt und zugänglich gemacht wird. Um 14 Uhr gibt es einen Vortag mit einem Zeitzeugengespräch mit Vertretern des Freundeskreises „Willy Brandt im Erfurter Hof e.V.“ mit einem begleitenden kurzen Film zum Besuch des Bundeskanzlers in Erfurt im März 1970, der in den Stasi-Unterlagen dokumentiert ist. Gäste können sich zur Akteneinsicht beraten lassen und Anträge stellen. Dafür ist ein gültiges Personaldokument notwendig.

Messe für modernes Bauen in Kombination mit der „artthuer“

Die Haus.Bau.Ambiente. – Messe für modernes Bauen und Leben findet vom 8. bis 10. November zum 23. Mal in der Messe Erfurt statt. Die Ausstellungsfläche erstreckt sich über 7.000 Quadratmeter in der Halle 2 und wird erneut in Kombination mit der artthuer – Kunstmesse Thüringen, die vom Verband Bildender Künstler Thüringen e.V. veranstaltet wird, in Halle 3 ausgerichtet. Kombitickets sind ab sofort im Ticketshop-Thüringen erhältlich.

Landespolitik aus feministischer Sicht

Das HSG Feministisiches Forum Erfurt lädt zu einer Veranstaltung zum Thema „Wo stehen Thüringer Parteien? Eine feministische Analyse der Landtagswahlprogramme“ ein. Der Vortrag mit anschließender Diskussion findet Dienstag, 9. Juli, von 16 bis 18 Uhr im Audimax der Fachhochschule Erfurt (Altonaer Straße 25) statt. Die Veranstaltung ist Teil der Ringvorlesung ‚Demokratiebildung‘ der Hochschulinitiative für Politischen Austausch (HIPOA). Inhaltlich orientiert sich die Veranstaltung an folgenden Leitfragen: Wo stehen die Thüringer Parteien aus einer feministischen Perspektive? Wie präsent ist Antifeminismus in den Wahlprogrammen? Es soll um die Standpunkte der verschiedene Parteien zu Themen wie geschlechtergerechte Sprache, queere Rechte oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehen. Gastreferentin ist Veronika Kracher. Sie ist Autorin und Journalistin und beschäftigt sich mit Online-Antifeminismus, Rechtsextremismus und Misogynie.

Kindertheater „Der Froschkönig“ zum „Creme Brühlee“

Die Veranstaltungsreihe „Creme Brühlee“ begrüßt am Dienstag, 9. Juli, um 17 Uhr das Theater im Palais mit dem Kindertheaterstück „Der Froschkönig - Ein Märchen nach den Gebrüdern Grimm“ im Brühler Garten. Erst will der Frosch aus dem Becherlein der Prinzessin trinken, dann von ihrem Tellerlein essen und schließlich in ihrem seidenen Bettchen schlafen. Das wünscht sich der Frosch von der Prinzessin, um ihre geliebte goldene Kugel aus dem Brunnen zu holen. Ob die Prinzessin ihr Versprechen halten wird, können alle kleinen und großen Gäste zum Creme Brühlee am 9. Juli herausfinden. Das Theaterstück ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Weiter geht es am 13. August mit dem Quatschliederkonzert zum Mitmachen von Björn Sauer feat. Robert Fränzel und am 10. September bringt das Duo Crepes Sucette jede Menge Straßenmusik zum Tanzen auf die Bühne. Die Veranstaltungen sind eintrittsfrei. Veranstalter ist die Kulturdirektion der Landeshauptstadt Erfurt.

