Ilm-Kreis. Jede Menge Stimmzettel können die Wahlberechtigten im Ilm-Kreis am Sonntag ausfüllen. Bürger- und Oberbürgermeister, der Landrat, Kreistag, Stadt- und Gemeinderäte, Ortsteil- und Ortschaftsräte sowie Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeister stehen zu Wahl. Im Wahl-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden:

6. Juni, 14.35 Uhr: Weitere Fragen an die Landratskandidaten

6. Juni, 13 Uhr: Zwei Kandidaten gehen in die Landratsstichwahl

27. Mai, 20.00 Uhr: Ein deutlicher und ein knapper Sieg bei den Wahlen in Ilmenau

27. Mai, 19.11 Uhr: In Geratal gibt es zwei Wahlsieger und in Plaue einen

27. Mai, 19.10 Uhr: Enders gegen Gohritz: Entscheidung in der Stichwahl

27. Mai, 19.05 Uhr: Die 136 Stimmbezirke für die Kreistagswahl sind ausgezählt. Stärkste Fraktion mit 14 Sitzen ist die AfD (30,9 Prozent). Die CDU errang elf Sitze (23,9 Prozent). Die Linke hat fünf Mandate (11,5 Prozent), die SPD hat vier Sitze (8,5 Prozent). Drei Sitze entfallen auf die Grünen (5,5 Prozent), einer auf die FDP (2,5 Prozent). Die Freien Wähler haben mit einem Stimmanteil von 17,3 Prozent acht Sitze errungen.

27. Mai, 18.19 Uhr: Noch immer liegt das Endergebnis der Kreistagswahl nicht vor. 135 von 136 Stimmbezirken sind ausgezählt. Stand jetzt haben die Linken fünf Sitze, die AfD 14, die CDU 11, die SPD vier, die Grünen drei, die FDP einen und die Freien Wähler acht.

27. Mai, 18.17 Uhr: Dornheims Gemeinderat wird durchgemischt

27. Mai, 18.15 Uhr: Frank Spilling ist Arnstadts alter neuer Stadtchef

27. Mai, 15.34 Uhr: Neue Gesichter im Stadtilmer Stadtrat

27. Mai, 15.33 Uhr: In Herschdorf wird es eine Stichwahl geben

27. Mai, 15.31 Uhr: Marathon-Stimmauszählung im Amt Wachsenburg

27. Mai, 15.02 Uhr: Das Wahlergebnis aus der Landgemeinde Geratal liegt nun endlich vor. Die AfD zieht mit sechs Sitzen neu in den Gemeinderat ein (29,3 Prozent). Die CDU hat sieben Sitze (32,8 Prozent), die FWG Geratal hat drei Sitze (14,4 Prozent). Je ein Sitz geht an die SPD (5,8 Prozent), die FWG (5,5 Prozent), die Bürger fürs Geratal (5,8 Prozent) und die UWG (6,4 Prozent).

27. Mai, 14:56 Uhr: Bei der Kreistagswahl sind 125 von 136 Stimmbezirken ausgezählt. Momentan hat die Linke fünf Sitze, die AfD 15, die CDU 11, die SPD 4, die Grünen zwei, die FDP einen und die Freien Wähler acht.

27. Mai, 14.54 Uhr: Noch liegen nicht alle Gemeinderatswahlergebnisse vor. Im Geratal wird in einem Stimmbezirk noch ausgezählt. Stand jetzt gewinnt die AfD im Gemeinderat sechs Sitze, die CDU hat 7. SPD, FWG, Bürger fürs Geratal und UWG haben je ein Mandat, die FWG Geratal drei Sitze.

27. Mai, 13:52 Uhr: Der neue Ilmenauer Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen: Vier Sitze für die Linke (11,0 Prozent), neun Sitze für die AfD (26,3 Prozent), zehn Sitze für die CDU (26,5 Prozent), je zwei Sitze für die SPD (6,8), Grüne (7,0), FWG (4,7) und Ilmenau Direkt (6,0), vier Sitze für Pro Bockwurst (10,2 Prozent) und ein Sitz für die FDP (1,5 Prozent).

27. Mai, 13.50 Uhr: Die Wahlergebnisse für die Stadtratswahl in Arnstadt liegen vor. Die Linke erzielt 9,4 Prozent und drei Sitze. Die AfD erringt mit 24,7 Prozent sieben Sitze, ebenso wie Pro Arnstadt (22,2 Prozent). An die CDU (16,4 Prozent) gehen fünf Sitze. Zwei Sitze hat die SPD (7,4 Prozent). Bürgerprojekt hat mit 15,2 Prozent vier Sitze. Je ein Sitz geht an Grüne (2,4 Prozent) und FDP (2,3 Prozent).

27. Mai, 10.20 Uhr: Bei der Kreistagswahl sind 57 von 136 Stimmbezirken ausgezählt. Derzeit kommt die AfD auf 16 Sitze, die CDU auf zehn Sitze. Auf die Linke entfallen fünf Sitze, auf die SPD drei Sitze, auf die Grünen zwei Sitze, auf die FDP ein Sitz und auf die Freien Wähler neun Sitze.

27. Mai, 10.14 Uhr: Im neuen Stadtrat in Plaue sind die CDU (36,4 Prozent) mit fünf Sitzen, die Bürger für Plaue (45,9 Prozent) mit sechs Sitzen, die Bürgerinitiative Plaue (8,6 Prozent) mit einem Sitz, die UWG (4,5 Prozent) mit einem Sitz und die BI Neusiß (4,7 Prozent) mit einem Sitz vertreten.

27. Mai, 10.12 Uhr: Der neue Stadtrat der Landgemeinde Großbreitenbach ist wie folgt besetzt: CDU/UL sieben Sitze (36,5 Prozent), Aktiv für Großbreitenbach drei Sitze (14,8 Prozent), BGM vier Sitze (19,7 Prozent), IG Neustadt ein Sitz (6,7 Prozent), TEO ein Sitz (5,3 Prozent), WFE vier Sitze (17,0 Prozent).

27. Mai, 10.10 Uhr: Der neue Gemeinderat des Amtes Wachsenburg setzt sich wie folgt zusammen: Linke/offene Liste ein Sitz (8,1 Prozent), CDU vier Sitze (20,9 Prozent), Grüne ein Sitz (3,3 Prozent), Bürger Aktiv fünf Sitze (25,2 Prozent), SSB sechs Sitze (28,4 Prozent) und FWG drei Sitze (14,2 Prozent).

27. Mai, 10.00 Uhr: Jörg Becker (CDU) bleibt Ortschaftsbürgermeister in Liebenstein. Auf ihn entfielen 86,1 Prozent der Stimmen. Mario Schubert (89,2 Prozent) ist der neue Ortsteilbürgermeister von Rehestädt. Uwe Zschetzsche wurde mit 90,6 Prozent zum Ortsteilbürgermeister von Rockhausen wiedergewählt.Doreen Lattermann erzielte in der Ortsteilbürgermeisterwahl in Röhrensee 78,0 Prozent. Mitbewerberin Melanie Umbreit kam auf 22,0 Prozent.In Sülzenbrücken bleibt Reymond Armster Ortsteilbürgermeister. 95,7 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn.Lutz Rolapp holte in der Ortsteilbürgermeisterwahl in Thörey 80,8 Prozent der Stimmen.

27. Mai, 9.50 Uhr: Steve Spindler (FWG) wurde mit 94,9 Prozent der Stimmen zum Ortsteilbürgermeister von Kirchheim-Werningsleben wiedergewählt.

27. Mai, 9.45 Uhr: In Gräfenroda wurde Dominik Straube (CDU) mit 97,6 Prozent der Stimmen zum Ortschaftsbürgermeister wiedergewählt. Er ist zugleich Bürgermeister der Landgemeinde Geratal.In Haarhausen gibt es bei den Ortsteilbürgermeistern einen Wechsel. Tino Bosecker erzielte 55,4 Prozent der Stimmen. Amtsvorgänger Wolfgang Münster kam auf 44,6 Prozent.In Holzhausen wird der Ortsteilbürgermeister am 9. Juni in der Stichwahl bestimmt. Carola Busse erzielte 39,9 Prozent der Stimmen und tritt in der Stichwahl gegen Thomas Menge (32,2 Prozent) an. Matthias Thüsing erzielte 22,8 Prozent der Stimmen, Arno Rehm 5,2 Prozent.In Ichtershausen setzte sich der bisherige Ortsteilbürgermeister Matthias Eschrich mit 72,9 Prozent klar gegen Saskia Hinkel (27,1 Prozent) von der SSB durch.

27. Mai, 9.41 Uhr: Thomas Heyer (FWG) bleibt mit 88,3 Prozent Ortschaftsbürgermeister von Frankenhain.René Buhr holte bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl in Geschwenda 91,8 Prozent der Stimmen. David Atzrott bleibt Ortschaftsbürgermeister in Gossel. Auf ihn entfielen 74,4 Prozent der Stimmen, Mitbewerber Ingo Damsch holte 25,6 Prozent.

27. Mai, 9.37 Uhr: Marcel Koppe ist der neue Ortsteilbürgermeister für Ettischleben, Hausen und Marlishausen. Er holte 94,6 Prozent der Stimmen.Der Ortschaftsbürgermeister von Geraberg wird am 9. Juni in einer Stichwahl ermittelt, weil keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erzielte. Auf Günther Irrgang entfielen 30,8 Prozent, auf Detlef Bräuning 44,9 Prozent und auf Holger Frankenberger 24,2 Prozent. In die Stichwahl gehen Irrgang und Bräuning.

27. Mai, 9.34 Uhr: Sylvia Leinhos wurde mit 97,7 Prozent zur Ortsteilbürgermeisterin von Bechstedt-Wagd gewählt.In Bittstädt erhielt Sebastian Schiffer 88,2 Prozent der Stimmen in der Ortsteilbürgermeisterwahl.In Eischleben setzte sich in der Ortsteilbürgermeisterwahl Dominik Rehse mit 86,5 Prozent gegen Ralf Richter (SSB) mit 13,5 Prozent der Stimmen durch.

26. Mai, 23.57 Uhr: Die Landratswahl wird in einer Stichwahl entschieden

26. Mai, 23.55 Uhr: Endlich steht das Ergebnis der Landratswahl fest: Petra Enders (parteilos, 48,2 Prozent) geht am 9. Juni gegen Ralf Gohritz (AfD, 24,2 Prozent) in die Stichwahl. Auf Steffi Brönner entfielen 4,8 Prozent der Stimmen, auf André Lange 22,8 Prozent.

26. Mai, 23.27 Uhr: Der neue Stadtrat von Stadtilm setzt sich wie folgt zusammen: Linke (4,7 Prozent) zwei Sitze, CDU (23,9 Prozent) fünf Sitze, SPD (10,5 Prozent) zwei Sitze, FDP (4,8 Prozent) ein Sitz, Bürgerallianz Ilmtal-Stadtilm (38,6 Prozent) acht Sitze, FWG (17,4 Prozent) drei Sitze.

26. Mai, 23.17 Uhr: Neuer Ortsteilbürgermeister von Rudisleben wird Daniel Rothe, der 95,1 Prozent der Stimmen holte.Markus Rausch bleibt Ortsteilbürgermeister des Singer Bergs, er bekam 93,6 Prozent der Stimmen.Peer Schulze holte als Ortsteilbürgermeister für Willingen 95,1 Prozent.

26. Mai, 23.10 Uhr: Chris Sperber entscheidet die Ortsteilbürgermeisterwahl in der Deube mit 97,1 Prozent für sich.In Dienstedt-Hettstedt bleibt Philipp Hofmann mit 72,4 Prozent Ortsteilbürgermeister.Stefan Schmidt gewinnt mit 96,1 Prozent die Ortsteilbürgermeisterwahl in Manebach.Wolfgang Heinz setzt sich bei der Ortsteilbürgermeisterwahl in Oberpörlitz mit 54,2 Prozent gegen Jan Ehemann mit 45,8 Prozent durch.In Langewiesen gewinnt Ines Wagner die Ortsteilbürgermeisterwahl mit 58,8 Prozent. Peter Eberhardt-Knobloch holte 41,2 Prozent der Stimmen.

26. Mai, 23.05 Uhr: Ausschließlich Freie Wähler kandidierten für den Gemeinderat Elleben. Dies ist das Wahlergebnis: René Walter 8,2 Prozent, Frank Schällert 7,1 Prozent, Jörg Künzel 6,7 Prozent, Stefan Hartung 12,0 Prozent, Anett Mortan 8,9 Prozent, Nico Braun 6,8 Prozent, Dirk Oppler 8,2 Prozent, André Schellhorn 7,0 Prozent. Sie ziehen alle in den Gemeinderat ein.

26. Mai, 23.01 Uhr: In Martinroda setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen: CDU (8,5 Prozent), ein Sitz; Freie Wähler (54,7 Prozent), sieben Sitze, FFW (13,0 Prozent), ein Sitz; Dorfleben Angelroda (14,1 Prozent), zwei Sitze; Heimatverein Angelroda (9,6 Prozent), ein Sitz.

26. Mai, 22.50 Uhr: 135 der 136 Stimmbezirke für die Landratswahl sind ausgezählt. Petra Enders liegt derzeit bei 47,9 Prozent, Ralf Gohritz von der AfD bei 24,4 Prozent, Steffi Brönner bei 4,8 Prozent und André Lange bei 22,9 Prozent. Das noch fehlende Wahllokal liegt im Geratal.

26. Mai, 22.13 Uhr: Bislang sind 13 von 136 Stimmbezirken für die Kreistagswahl ausgezählt. Stand jetzt ist die AfD mit 36,9 Prozent die stärkste Kraft. Die Linke wählten 13,4 Prozent, die CDU 21,7 Prozent, die SPD 7,1 Prozent, die Grünen 1,4 Prozent, die FDP und die FWG 18,2 Prozent.

26. Mai, 22.08 Uhr: In Elgersburgs Gemeinderat ist die CDU-offene Liste (35,5 Prozent) mit zwei Sitzen und die BI Elgersburg-offene Liste (64,5 Prozent) mit acht Sitzen vertreten.

26. Mai, 22.03 Uhr: Die Gemeinderatswahlergebnisse für Dornheim liegen vor: Die bislang allein vertretene Feuerwehr erhält mit 44,5 Prozent der Stimmen nur noch drei Sitze. Fünf Sitze sicherte sich der Freundeskreis-Traditionsverein mit 55,5 Prozent.

26. Mai, 22.01 Uhr: Bislang sind 131 vom 136 Stimmbezirken für die Landratswahl ausgezählt. Auf Ralf Gohritz (AfD) entfallen 24,4 der Stimmen, auf Steffi Brönner 4,8 Prozent, auf Petra Enders 48,0 und auf André Lange 22,8 Prozent. Stand jetzt gibt es eine Stichwahl.

26. Mai, 21.58 Uhr: In den Gemeinderat Osthausen-Wülfershausen sind gewählt: die CDU (30,4 Prozent) mit zwei Sitzen, der Feuerwehrverein (38,8 Prozent) mit drei Sitzen und der Förderverein Kirche Osthausen (30,7 Prozent) mit drei Sitzen.Im Gemeinderat in Witzleben gehen zwei Sitze an die Linke (21,0 Prozent) und sechs Sitze an die CDU (79,0 Prozent).

26. Mai, 21.55 Uhr: Im Gemeinderat von Elxleben hat die CDU zwei Sitze (25,9 Prozent), der Feuerwehrverein hat einen Sitz (22,7 Prozent) und die Interessengemeinschaft Elxleben errang mit 51,4 Prozent der Stimmen fünf Sitze.

26. Mai, 21.50 Uhr: In Frauenwald wird Thomas Grökel mit 97,5 Prozent Ortschaftsbürgermeister.In Gräfinau-Angstedt bleibt Claudia Gorzelitz (86,5 Prozent) Ortsteilbürgermeisterin.Marko Löhn wurde in Pennewitz mit 95,9 Prozent zum Ortsteilbürgermeister gewählt.

26. Mai, 21.46 Uhr: Das Gemeinderatsergebnis in Alkersleben liegt vor. Der Feuerwehrverein holte sich mit 72,7 Prozent der Stimmen vier Sitze, der Sportverein mit 27,3 Prozent zwei Sitze. In Bösleben-Wüllersleben holten die Freien Wähler Bösleben-Wüllersleben mit 51,5 Prozent fünf Sitze im Gemeinderat, die Wählergemeinschaft hat drei Sitze und 48,5 Prozent.

26. Mai, 21.39 Uhr: Thomas Schäfer ist als Ortsteilbürgermeister in Heyda mit 85,8 Prozent der Stimmen gewählt.In Roda bei Ilmenau wird Marcus Fricke Ortsteilbürgermeister mit 68,4 Prozent der Wählerstimmen. Mitbewerber Thomas Blankenburg erhielt 31,6 Prozent.

26. Mai, 21.33 Uhr: Die Ortsteilbürgermeisterwahl in Unterpörlitz ging mit einem klaren Votum für Ute Oberhoffner (96,2 Prozent) aus.In Wümbach ist Alexander König (94,8 Prozent) als Ortsteilbürgermeister wiedergewählt.In Stützerbach bleibt Frank Juffa Ortsteilbürgermeister. Er holte 89,7 Prozent der Stimmen.

26. Mai, 21.32 Uhr: Die Wählerinnen und Wähler in Arnstadt, Stadtilm und Ilmenau sprechen ihren Stadtoberhäuptern das Vertrauen aus.

26. Mai, 21.26 Uhr: Nach der Auszählung der 47 Stimmbezirke steht in Ilmenau fest, dass Daniel Schultheiß seine Arbeit als Oberbürgermeister sogar ohne Stichwahl fortsetzen kann. Er vereinte 56,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich. Jens Dietrich von der AfD hatte 24,9 Prozent, Mathias Steitz von der CDU 18,7 Prozent.

26. Mai, 21.18 Uhr: Die Ortsteilbürgermeisterwahl in Jesuborn ist fertig ausgezählt. Dirk Heinze erzielt 93,9 Prozent der Stimmen.Mathias Steitz (CDU) kann zwar bei der Oberbürgermeisterwahl in Ilmenau nicht punkten, bleibt aber Ortsteilbürgermeister von Möhrenbach und holte dort 86,8 Prozent der Stimmen.In Oehrenstock wird Wolfram Lortsch mit 83,9 Prozent Ortsteilbürgermeister.In Gehren wird es eine Stichwahl in Sachen Ortsteilbürgermeister geben: Mathias Nicolai (FWG) holte 36,4 Prozent, Michael Gohritz (Pro Bockwurst) 46,9 Prozent und Oliver Christlein (Ilmenau Direkt) 16,7 Prozent. Am 9. Juni werden Nicolai und Gohritz gegeneinander antreten.

26. Mai, 21.17 Uhr: Bei der Landratswahl sind 128 von 136 Stimmbezirken ausgezählt. Petra Enders liegt derzeit mit 47,8 Prozent vorn, gefolgt von Ralf Gohritz (AfD) mit 24,8 Prozent, André Lange mit 22,6 Prozent und Steffi Brönner mit 4,9 Prozent der Stimmen.

26. Mai, 21.13 Uhr: Silvio Triebel bleibt Ortsteilbürgermeister von Angelhausen-Oberndorf. Er holte 89,2 Prozent der Wählerstimmen.In Dosdorf/Espenfeld bleibt Rüdiger Carnarius Ortsteilbürgermeister. Ihn wählten 93,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler.

26. Mai, 21.11 Uhr: Die Wahlergebnisse der Ortsteilbürgermeisterwahl für Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen und Roda liegen vor: Uwe Greßler wird mit 93,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

26. Mai, 21.08 Uhr: Die Auszählung der Bürgermeisterwahl in Stadtilm ist beendet. Lars Petermann erhielt 90,9 Prozent der Stimmen.

26. Mai, 21.05 Uhr: Die Stimmen für die Bürgermeisterwahl in Arnstadt sind fertig ausgezählt: Frank Spilling bleibt Stadtoberhaupt, ihn wählten 75,5 Prozent der Arnstädterinnen und Arnstädter. Auf Martin Liedtke (AfD) entfielen 24,5 Prozent.

26. Mai, 21 Uhr: Ortsteilbürgermeister von Kettmannshausen, Neuroda, Reinsfeld, Schmerfeld und Wipfra bleibt Dietmar Krause, der 93,0 Prozent der Stimmen sammelte.René Walter (FW) wird neuer Ortsteilbürgermeister von Riechheim (93,6 Prozent).Ortsteilbürgermeister von Siegelbach wird Matthias Kleinert (96,6 Prozent).

26. Mai, 20.53 Uhr: In Willmersdorf gewann Maik Lippold die Ortschaftsbürgermeisterwahl mit 70,5 Prozent.

26. Mai, 20.52 Uhr: Bei der Ortsteilbürgermeisterwahl in Bücheloh setzte sich Holger Stanelle mit 55,8 Prozent der Stimmen gegen Nico Franz mit 44,2 Prozent durch.

26. Mai, 20.48 Uhr: In Herschdorf gab es keinen Bewerber für das Amt des Ortschaftsbürgermeisters. Jan Ludwig erhielt 36,6 Prozent, Heiko Siegmund 17,7 Prozent und weitere Personen 45,7 Prozent. Es wird eine Stichwahl geben.

26. Mai, 20.46 Uhr: In Großbreitenbach lag bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl Matthias Gruhn (CDU/UL) 72,6 Prozent vor Bernd Linke (Aktiv für Großbreitenbach) mit 27,4 Prozent.

26. Mai, 20.44 Uhr: Ortschaftsbürgermeister in Böhlen wird Marco Grundler mit 87,0 Prozent der Stimmen.

26. Mai, 20.41 Uhr: In Altenfeld holte Jens Richter (WFE) bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl 97,8 Prozent der Stimmen.

26. Mai, 20.33 Uhr: In Arnstadt werden besonders viele Briefe ausgezählt.

26. Mai, 19.42 Uhr: In Allersdorf entfallen auf Gerd Siegmund 76,2 Prozent der Stimmen bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl. In Gillersdorf holte bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl Axel Enders 77,0 Prozent der Stimmen. Thomas Köhler wird in Neustadt Ortschaftsbürgermeister mit 89,5 Prozent.

26. Mai, 19.39 Uhr: Bei den Landratswahlen sind 83 von 136 Stimmbezirken ausgezählt. Ralf Gohritz (AfD) liegt bei 26,3 Prozent, Steffi Brönner bei 5,3 Prozent, Petra Enders 45,7 Prozent und André Lange bei 22,7 Prozent. Es läuft auf eine Stichwahl zwischen Enders und Gohritz hinaus.

26. Mai, 19.37 Uhr: 28 von 47 Ilmenauer Stimmbezirken zur OB-Wahl sind ausgezählt. Daniel Schultheiß liegt mit 56,0 Prozent deutlich vor Jens Dietrich (AfD) mit 25,5 Prozent und Mathias Steitz (CDU) mit 18,4 Prozent.

26. Mai, 19.35 Uhr: 21 von 26 Stimmbezirken zur Bürgermeisterwahl in Arnstadt sind ausgezählt. Frank Spilling liegt mit 72,3 Prozent der Stimmen vor Martin Liedtke (AfD) mit 27,7 Prozent.

26. Mai, 18.56 Uhr: Jörg Künzel (FW) ist der neue Ortsteilbürgermeister von Gügleben. Auf ihn entfielen 86,1 Prozent der Stimmen. In neusiß bleibt Martina Ley (BI Neusiß) Ortsteilbürgermeisterin. Sie holte 93,8 Prozent der Stimmen.

26. Mai, 18.54 Uhr: Bei der Landratswahl stehen die Anzeichen auf Stichwahl. 29 Stimmbezirke sind ausgezählt. Ralf Gohritz von der AfD liegt bei 27,5 Prozent, Steffi Brönner bei 5,7 Prozent, Petra Enders bei 42,9 Prozent und André Lange bei 23,9 Prozent.

26. Mai, 18.41 Uhr: Das erste Wahllokal hat die Auszählung für die Stadtratswahl Stadtilm beendet. Der einzige Bewerber Lars Petermann liegt bei 81,5 Prozent.Bei der OB-Wahl in Ilmenau sind acht Stimmbezirke ausgewählt: Daniel Schultheiß liegt bei 48,4 Prozent, Jens Dietrich von der AfD bei 32,8 Prozent und Mathias Steitz von der CDU bei 18,8 Prozent.In Arnstadt sind 13 Stimmbezirke erfasst: Frank Spilling liegt mit 72,4 Prozent vor, Martin Liedtke (AfD) liegt bei 27,6 Prozent.

26. Mai, 18.39 Uhr: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Ilmenau sind die ersten zwei von 47 Stimmbezirken ausgezählt. Auf Jens Dietrich von der AfD entfallen 29,6 Prozent, auf Mathias Steitz (CDU) 19,8 Prozent und auf Daniel Schultheiß 50,7 Prozent.

26. Mai, 18.37 Uhr: Jens Jahn (FWW) erringt bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl in Wildenspring 93,0 Prozent der Stimmen.

26. Mai, 18.35 Uhr: Acht von 136 Stimmbezirken zur Landratswahl sind erfasst. Ralf Gohritz (AfD) liegt bei 28,7 Prozent, Steffi Brönner 5,2. Petra Enders hat 44,5 Prozent, André Lange 21,6 Prozent.

26. Mai, 18.33 Uhr: In Arnstadt sind inzwischen vier Stimmbezirke bei der Bürgermeisterwahl ausgezählt. Amtsinhaber Frank Spilling liegt bei 67,9 Prozent der Stimmen, Martin Liedtke von der AfD bei 32,1 Prozent.

26. Mai, 18.30 Uhr: Sylvia Himmelreich (Initiative Friedersdorf) hat bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl in Friedersdorf 95,7 Prozent der Stimmen errungen. Auf andere Kandidaten entfielen 4,3 Prozent.

26. Mai, 18.27 Uhr: In Arnstadt sind zwei von 26 Stimmbezirken für die Bürgermeisterwahl ausgezählt. Frank Spilling liegt mit 70,3 Prozent vorn. AfD-Kandidat Martin Liedke hat 29,7 Prozent.

26. Mai, 18.25 Uhr: Die Landrats-Wahlergebnisse der ersten fünf von 136 Stimmbezirken sind ausgewählt. Derzeit liegt Petra Enders mit 45,2 Prozent vorn, gefolgt von Ralf Gohritz (AfD) mit 30,3 Prozent. André Lange hat 20,2 Prozent, Steffi Brönner 4,2.

26. Mai, 18 Uhr: Die Wahllokale schließen. Nun beginnt die Stimmauszählung. Zunächst werden die Bürgermeister und Oberbürgermeister ermittelt, dann Landrat und Ortsteilbürgermeister. Gemeinderäte und Kreistag kommen zum Schluss an die Reihe. Ein Teil der Wahlen wird erst am Montag vollständig ausgezählt werden.

26. Mai, 17.30 Uhr: In einer halben Stunde schließen die Wahllokale im Ilm-Kreis. Zum Teil gab es längere Wartezeiten, da das Ausfüllen der vielen, teils plakatgroßen Stimmzettel viel Zeit in Anspruch nahm.

26. Mai, 13.40 Uhr: Gemeinderatswahl 2019 in der Landgemeinde Geratal: Auf die CDU entfielen mit 39,7 Prozent der Stimmen acht Sitze. BfG/Die Linke holten mit 13,3 Prozent der Stimmen drei Sitze, die SPD kam mit 8,5 Prozent auf zwei Sitze. Die Grünen holten nur 1,7 Prozent der Stimmen und blieben ohne Mandat. Die FWG IK/Geraberg kam mit 13,6 Prozent auf drei Sitze. Der Gosselsche Traditionsverein errang mit 1,8 Prozent ebenso keinen Sitz im Gremium. Die FWG Geratal holte mit 21,3 Prozent der Stimmen vier Sitze.

26. Mai, 13.35 Uhr: Neun Listen traten 2019 zur Stadtratswahl in der Landgemeinde Großbreitenbach an: Auf CDU/UL entfielen mit 20,9 Prozent sechs Sitze. Auf die Liste BGM entfielen 8,7 Prozent der Stimmen und drei Sitze. Die FWG holte mit 6,3 Prozent zwei Sitze. Großbreitenbach 2000 errang mit 10,4 Prozent drei Mandate. Die IG kam mit 7,8 Prozent auf zwei Mandate, ebenso zwei Mandate errang die Liste TEO mit 7,5 Prozent. 4,6 Prozent und zwei Mandate holte die Liste ULBA/LG. Die UWG errang vier Sitze mit 14,2 Prozent. Sechs Mandate gingen an die WFE mit 19,6 Prozent.

26. Mai, 13.30 Uhr: Zur Stadtratswahl in Ilmenau traten 2019 zehn Listen an: An die CDU gingen mit 25,0 Prozent 10 Sitze. Die Linke holte fünf Sitze und 13,7 Prozent. Die SPD erhielt 8,7 Prozent der Stimmen und besetzte drei Mandate. Die AfD kam auf 14,1 Prozent und erhielt sechs Sitze. Die FDP hatte einen Sitz inne und bekam 3,1 Prozent der Wählerstimmen. Die FWG errang mit 9,8 Prozent vier Sitze. Pro Bockwurst sicherte sich mit 12,0 Prozent fünf Mandate. Die Liste Bürgerbündnis/Grüne kam auf vier Sitze und 9,0 Prozent. Ilmenau Direkt holte zwei Sitze und 3,7 Prozent. Die Liste atgl ging mit nur 1,1 Prozent der Wählerstimmen leer aus.

26. Mai, 13.27 Uhr: In Martinroda wurden 2019 die acht Gemeinderatssitze wie folgt verteilt: CDU 29,4 Prozent und zwei Mandate, Freie Wähler 56,8 Prozent und fünf Sitze, Freiwillige Feuerwehr 13,8 Prozent und ein Sitz.

26. Mai, 13.25 Uhr: In Osthausen-Wülfershausen wurde 2019 wie folgt gewählt: Die CDU bekam im Gemeinderat mit 14,4 Prozent einen Sitz. Die SPD holte ebenso einen Sitz und erhielt 13,9 Prozent der Stimmen. Der Feuerwehrverein errang drei Sitze bei 38,4 Prozent. An den Förderverein der Kirche Osthausen gingen ebenso drei Mandate bei 33,3 Prozent.

26. Mai, 13.20 Uhr: Die Sitze im Stadtrat Plaue verteilten sich 2019 so: CDU fünf Mandate mit 45,4 Prozent der Wählerstimmen. Bürgerinitiative Plaue mit zwei Sitzen und 12,7 Prozent. BI neusiß mit einem Sitz und 6,9 Prozent. Die UWG holte einen Sitz und 8,2 Prozent. Die Bürger für Plaue kamen auf drei Sitze und 26,7 Prozent.

26. Mai, 13.18 Uhr: In Rockhausen gingen zur Gemeinderatswahl 2019 alle Gemeinderatssitze an CDU/SPD. Das Dorf trat später im Zuge der Gebietsreform dem Amt Wachsenburg bei, so dass kein neuer Gemeinderat für Rockhausen gewählt wird, sondern für den Gemeinderat des Amtes Wachsenburg abgestimmt wird.

26. Mai, 13.17 Uhr: Der Stadtilmer Stadtrat setzte sich 2019 wie folgt zusammen: fünf Sitze für die CDU (23,2 Prozent), zwei Sitze für die Linke (8,7 Prozent), zwei Sitze für die SPD (8,4 Prozent), einer für die FDP (4,5 Prozent), acht für die Bürgerallianz (43,2 Prozent). Die FWG erhielt zwei Mandate (12,0 Prozent), hatte zum Schluss aber nur noch einen Sitz inne.

26. Mai, 13.15 Uhr: In Witzleben sitzen seit der Gemeinderatswahl 2019 sechs Vertreter der CDU (73,9 Prozent) in dem Gremium und zwei Vertreter der Linken (26,1 Prozent).

26. Mai, 13.10 Uhr: Bei der Kreistagswahl im Jahr 2019 holte die 24,1 Prozent der Stimmen und elf Sitze. Auf die Linke entfielen 16,8 Prozent und acht Sitze. Die SPD holte 9,5 Prozent und vier Sitze. Auf die AfD entfielen 20,4 Prozent und neun Sitze. Die Grünen sammelten 8,3 Prozent und vier Sitze. Die FDP holte mit 4,0 Prozent zwei Sitze. Die Freien Wähler kamen mit 17,0 Prozent der Stimmen auf acht Sitze. Im Vergleich zur Wahl 2014 verloren die 6,6 Prozent der Stimmen, die Linke holte 15,5 Prozent weniger. Die SPD hatte ein Stimmminus von 3,8 Prozent. Die AfD kam erstmals in den Kreistag, die Grünen legten um 3,7 Prozent zu, die FDP um 1,6 Prozent und die Freien Wähler um 0,3 Prozent.

26. Mai, 13.05 Uhr: Bei der Gemeinderatswahl in Alkersleben holte im Jahr 2019 der Feuerwehrverein mit 78,1 Prozent der Stimmen fünf Sitze. Auf den Sportverein entfielen 21,9 Prozent der Stimmen und ein Sitz.

26. Mai, 13.00 Uhr: Bei der Gemeinderatswahl im Amt Wachsenburg holte die CDU im Jahr 2019 sechs Sitze und 23,7 Prozent der Stimmen. Die Linke besetzte mit 9,8 Prozent zwei Sitze, die Grünen holten mit 3,9 Prozent der Stimmen einen Sitz. Die Fraktion SSB holte 22,5 Prozent der Stimmen und hatte fünf Sitze. Bürger-Aktiv kam auf 29,1 Prozent und sieben Sitze. Die Freien Wähler besetzten mit 10,9 Prozent der Stimmen drei Sitze. Die meisten personellen Wechsel gab es in der CDU und bei der SSB. Hier legten etliche Gemeinderäte ihr Amt aus unterschiedlichen Gründen nieder, so dass andere Kandidaten nachrückten. Alle Fraktionen treten erneut zur Wahl an.

26. Mai, 12.55 Uhr: In Angelroda stellten sich die Wahlergebnisse für den Gemeinderat im Jahr 2019 wie folgt dar: CDU/offene Liste 19,0 Prozent, SG Angelroda 32,2 Prozent, Heimatverein 19,3 Prozent, Traditionsverein 9,7 Prozent, Dorfleben 19,7 Prozent. Auf alle Listen entfiel ein Sitz, auf die SG Angelroda zwei.

26. Mai, 12.50 Uhr: Die Stadtratswahlergebnisse 2019 aus Arnstadt: CDU; 16,4 Prozent und sechs Sitze. Linke 12,3 Prozent und drei Sitze. Grüne 4,3 Prozent und zwei Sitze. FDP 3,2 Prozent und ein Sitz. Pro Arnstadt 24,7 Prozent und acht Sitze. Bürger Projekt 12,8 Prozent und vier Sitze. Die AFD kam auf 16,8 Prozent der Wählerstimmen und hätte sechs Sitze besetzen können. Es gab allerdings nur vier Bewerber, so dass zwei Sitze vakant blieben.

26. Mai, 12.45 Uhr: In Bösleben-Wüllersleben entfielen 2019 fünf Gemeinderatssitze und 52,2 Prozent der Stimmen auf die Feuerwehr. Die Wählergemeinschaft des Bauernverbandes holte 47,8 Prozent der Stimmen und drei Sitze.

26. Mai, 12.40 Uhr: In Dornheim traten 2019 zur Gemeinderatswahl ausschließlich Bewerber des Vereins Freiwillige Feuerwehr an, die alle acht Sitze im Gemeinderat besetzten. Diesmal gibt es neben der Feuerwehrliste auch die Liste Freundeskreis/Traditionsverein.

26. Mai, 12.35 Uhr: 2019 setzte sich der Gemeinderat in Elgersburg wie folgt zusammen: CDU fünf Sitze und 41,2 Prozent der Wählerstimmen. Offene Liste Elgersburg zwei Sitze und 13,0 Prozent. BI Elgersburg fünf Sitze und 45,7 Prozent.

26. Mai, 12.36 Uhr: In Elleben schafften 2019 nur die Freien Wähler den Sprung in den Gemeinderat. Sie holten 96,7 Prozent der Stimmen und damit alle acht Ratssitze. Auf die SPD entfielen nur 3,3 Prozent der Stimmen. Zu wenig, um ein Mandat zu erringen.

26. Mai, 12.35 Uhr: In Elxleben holte die CDU im Jahr 2019 mit 40,0 Prozent die meisten Stimmen für den Gemeinderat. Auf sie entfielen drei Sitze. Der Feuerwehrverein besetzte mit 20,5 Prozent zwei Sitze, die Liste Freie und Unabhängige bekam mit 31,9 Prozent drei Sitze, konnte davon aber nur einen besetzen. Die Linke kam auf 4,4 Prozent, die SPD auf 3,2 Prozent. Beide Parteien errangen damit kein Mandat.

26. Mai, 12.30 Uhr: Ein Rückblick auf die Landratswahl am 15. April 2018: Damals trat Petra Enders (Linke) gegen David Atzrott (CDU) und Sebastian Thieler (AfD) an. Enders holte 53,6 Prozent der Stimmen. Auf Atzrott entfielen 21,4 Prozent, auf Thieler 25,0 Prozent. Diesmal kandidiert Petra Enders als Parteilose gegen Einzelbewerberin Steffi Brönner, Ralf Gohritz (AfD) und der von CDU, FDP und Freien Wählern unterstützte André Lange. Erringt keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, finden zwischen dem Kandidaten mit den meisten und dem mit den zweitmeisten Stimmen in 14 Tagen eine Stichwahl statt.

26. Mai, 12.25 Uhr: Ein Rückblick auf die letzte Bürgermeisterwahl: Am 15. April 2018 wurde in Arnstadt letztmals ein Bürgermeister gewählt. Im ersten Wahlgang holte der damalige Amtsinhaber Alexander Dill (Bürgerprojekt) 35,0 Prozent der Stimmen, Frank Spilling (CDU) kam auf 27,1 Prozent, Jens Petermann (Linke) auf 14,0 Prozent, Einzelbewerberin Angelika Stiel auf 19,1 Prozent und Thomas Eidam (SPD) auf 4,9 Prozent. In der Stichwahl zwei Wochen später setzte sich Spilling mit 51,9 Prozent gegen Alexander Dill mit 48,1 Prozent durch. Diesmal tritt Spilling gegen Martin Liedtke (AfD) an.

26. Mai, 12.20 Uhr: Ein Rückblick auf die letzte Oberbürgermeisterwahl in Ilmenau am 21. Oktober 2018: Daniel Schultheiß (Pro Bockwurst) versammelte 51,4 Prozent der Stimmen auf sich. Mitbewerber Andreas Bühl (CDU) holte 40,9 Prozent der Stimmen, auf Einzelbewerber Stefan Sandmann entfielen 7,7 Prozent der Stimmen. Diesmal tritt Schultheiß gegen Jens Dietrich (AfD) und Mathias Steitz (CDU) an.

26. Mai, 12.15 Uhr: Ein Rückblick auf vorherige Wahlergebnisse: Bei der Bürgermeisterwahl am 15. April 2018 stimmten in Stadtilm 96,0 Prozent der Wähler für den Einzelbewerber Lars Petermann. Er bewirbt sich erneut um das Amt, als einziger Kandidat.

26. Mai, 8 Uhr: Die Wahllokale öffnen ihre Pforten. Bis 18 Uhr haben Stimmberechtigte Zeit für den Urnengang. Anschließend wird öffentlich ausgezählt.

26. Mai, 7.55 Uhr: Wer am Wahltag nicht in der Lage ist, sein Wahllokal aufzusuchen, hat auch kurzfristig noch die Möglichkeit, die auf der Wahlbenachrichtigung stehende Vollmacht auszufüllen und einen Vertrauten seiner Wahl zur Gemeinde zu schicken, um Briefwahlunterlagen abzuholen. Diese müssen spätestens um 18 Uhr im Briefwahllokal vorliegen.

26. Mai, 7.50 Uhr: Im Ilm-Kreis gibt es für die Kreistags- und Landratswahlen 86.276 Wahlberechtigte. Bei den Kommunalwahlen darf bereits ab dem 16. Lebensjahr gewählt werden.

25. Mai, 18.00 Uhr: In der VG Riechheimer Berg gibt es 3477 Wahlberechtigte. Gewählt werden unter anderem neun Gemeinderäte. Alle Wahllokale sind mit ausreichend Helfern besetzt. Die Wahlleitung rechnet damit, dass die Stimmenauszählung aller Wahlen noch am Sonntag beendet werden kann. Am längsten wird es in der Gemeinde Elleben dauern, weil dort auch Ortsteilbürgermeisterwahlen stattfinden und bei der Gemeinderatswahl die Mehrheitswahl Anwendung findet.

25. Mai, 16.45 Uhr: Die VG Geratal/Plaue hat in ihren Zuständigkeitsbereich fünf Stimmbezirke in den Gemeinden mit den zugehörigen Ortsteilen eingerichtet. Die Wahllokale sind mit der Mindestanzahl an Wahlhelfern besetzt und soweit für den Wahlsonntag vorbereitet. Die VG-Gemeinden haben insgesamt ca. 3700 Wahlberechtigte. Geplant ist, die Auszählung am Wahlsonntag abzuschließen. Eine Unterbrechung wird es geben, falls die Auszählung zu lange bis in die Nacht dauert und die Konzentrationsgrenze der Wahlhelfer erreicht ist.

25. Mai, 16.15 Uhr: In Stadtilm gibt es 6910 Wahlberechtigte. Die Briefwahlquote liegt bei 18,2 Prozent, 1259 Menschen beantragten bislang Briefwahlunterlagen. Die meisten Briefwähler gibt es im Wahlbezirk 07, Ortsteil Willingen, mit ca. 27 Prozent. Die Stadtilmer Wahlleitung rechnet damit, dass die Stimmauszählung in den drei Wahllokalen der Stadtilmer Kernstadt sowie in den beiden Briefwahllokalen in der Nacht zum Montag unterbrochen wird. Die Kreistagswahlergebnisse werden dann am Montag ausgezählt.

25. Mai, 16.00 Uhr: Im Amt Wachsenburg dürfen 6600 Wählerinnen und Wähler über die Neubesetzung des Gemeinderats abstimmen. Für den Kreistag und die Landratswahl gibt es 6608 Stimmberechtigte, für die Ortsteilbürgermeisterwahl sind 6594 Wählerinnen und Wähler registriert. Die Wahllokale sind mit rund 120 ehrenamtlichen Wahlhelfern besetzt. Mitarbeiter der Verwaltung, Pädagogen und Bauhofmitarbeiter sind im Briefwahllokal und weiteren einzelnen Wahllokalen eingesetzt. Ziel ist es, die Auszählung aller Wahlen noch am Sonntagabend zu beenden. Das größte Wahllokal ist übrigens das Briefwahllokal. Bislang haben 998 Wählerinnen und Wähler Briefwahlunterlagen beantragt.

25. Mai, 14.00 Uhr: Für die Kommunalwahlen in Ilmenau und in den Ortsteilen sind 30.225 Wählerinnen und Wähler stimmberechtigt. Sorgen, dass es nicht genügend Wahlhelfer geben könnte, hat die Universitätsstadt nicht. Sowohl für die Kommunal- als auch die Europawahl in zwei Wochen haben sich genügend Wahlhelfer bereit erklärt. In den 37 Wahllokalen der Stadt und der Ortsteile sowie den 10 Briefwahllokalen ist für die Wahlen alles vorbereitet.

25. Mai, 13 Uhr: Für die Landrats- und Kreistagswahl sind im Arnstädter Wählerverzeichnis jeweils 22.407 Stimmberechtigte eingetragen, für die Bürgermeister- und Stadtratswahl 22.383 Stimmberechtigte. Für die Ortsteilbürgermeisterwahlen sind insgesamt für alle sieben Ortsteile 4.811 Stimmberechtigte im Wählerverzeichnis eingetragen. Unterstützt wird der Urnengang in Arnstadt von 265 Wahlhelfern.

25. Mai, 12 Uhr: In der Landgemeinde Geratal sind rund 7600 Menschen stimmberechtigt. Die Wahllokale wurden am Donnerstag und Freitag eingerichtet. Da in der Landgemeinde besonders viele Wahlen ausgezählt werden müssen, wird das Auszählen Sonntagnacht nach Vorliegen der Gemeinderatsergebnisse unterbrochen. Die Kreistagswahl wird dann am Montag ausgewertet.

25. Mai, 10.35 Uhr: Wer es am Wahltag unerwartet doch nicht ins Wahllokal schafft, muss auf die Stimmabgabe nicht verzichten.

24. Mai, 13.25 Uhr: Landrätin Petra Enders korrigiert die Aussage der Gegenkandidatin Steffi Brönner. Der Ilm-Kreis gibt bereits Bezahlkarten für Flüchtlinge aus und verpflichtet sie zu Arbeitsleistungen.

23. Mai, 11.50 Uhr: Spitzensportler André Lange hat als Landratskandidat viele Ideen für den Ilm-Kreis.

23. Mai, 11.40 Uhr: Steffi Brönner bewirbt sich als Landrätin für den Ilm-Kreis.

23. Mai, 11.30 Uhr: Berufsschullehrer Ralf Gohritz will Landrat werden.

23. Mai, 11.25 Uhr: Landrätin Petra Enders strebt eine dritte Amtszeit an.

