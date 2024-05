Blick in das Tal der Wilden Gera aus Richtung Plaue in Richtung Liebenstein. Am oberen Bildrand ist auch noch Gräfenroda zu erkennen. Liebenstein und Gräfenroda gehören mit zur Landgemeinde Geratal. Plaue ist eine Mitgliedskommune der Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue. © Archiv | Peter Riecke