Stadtilm. Diese Veranstaltungen fallen am Wochenende 1. und 2. Juni im Ilm-Kreis ins Wasser:

Aufgrund von Unwetterwarnungen muss die zweite Jonastaler Challenge am Samstag, 1. Juni, abgesagt werden. Die Sicherheit der Teilnehmer und Helfer habe oberste Priorität und die mit den vorhergesagten Unwettern verbundenen Unfallrisiken seien zu hoch, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Arnstadt. Die Organisatoren bedauern die Unannehmlichkeiten, die diese Entscheidung mit sich bringe, und danken allen Teilnehmern für ihr Verständnis. Informationen zu einem möglichen Ersatztermin werden schnellstmöglich bekannt gegeben.

Auch das für Freitag, 31. Mai, und Samstag, 1. Juni, geplante Gregoriusfest in Stadtilm fällt aufgrund schlechter Wetterprognosen ins Wasser. Sobald ein Ersatztermin feststehe, werde dieser laut Veranstalter rechtzeitig bekannt gegeben.

Ebenfalls abgesagt wurden das Sommerfest des Kindergartens Pfiffikus in Ichtershausen am 31. Mai, das Sommerfest des AWO-Kindergartens Schwalbennest in Dannheim am 1. Juni (Nachholtermin: 16. August) und die Kindertagsparty in Plaue am 1. Juni (Nachholtermin steht aus).

Nicht abgesagt, sondern nur verlegt wird das Project-Unplugged-Konzert am Freitag in Angelhausen-Oberndorf. Es findet ab 19.30 Uhr nicht auf dem Reitplatz, sondern in der Reithalle statt.

