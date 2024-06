Kyffhäuserkreis. Nach der Kommunalwahl am 26. Mai steht am Sonntag, 9. Juni im Kyffhäuserkreis nicht nur die Europawahl an, für die Wahl des Landrates und von sieben Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeistern ist zudem eine Stichwahl notwendig. Im Wahl-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.