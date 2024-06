Nordhausen. Die Kreistagsfraktion der Genossen in Nordhausen sieht ihre größten Aufgaben in der Sozial- und Bildungspolitik. Die Fraktion ist kleiner geworden, blickt aber voller Tatendrang nach vorn.

Mit drei Frauen und zwei Männern sind die Linken im neuen Nordhäuser Kreistag vertreten. Heike Umbach aus Sollstedt, Matthias Marquardt aus Heringen und Tim Rosenstock aus Uthleben gehörten auch bereits in der vergangenen Amtszeit der Fraktion an. Neu sind die beiden Nordhäuserinnen Hannelore Haase und Katja Mitteldorf.

Zur Fraktionschefin wählte das Quintett erneut Heike Umbach. Ihre Stellvertreter sind Hannelore Haase und Tim Rosenstock.

„Die zurückliegende Kommunalwahl hat unsere Fraktion im Kreistag kleiner werden lassen“, bedauert Umbach. „Dennoch haben viele Wähler ihr Vertrauen in uns gesetzt und mit ihrem Kreuz bei uns eine Hoffnung verbunden. Diese Aufgabe wollen wir mit Demut, aber vollem Enthusiasmus angehen.“

Sozial- und Bildungspolitik sollen für die Linken im Zentrum ihrer Arbeit stehen. „Wir wollen gleichermaßen durch weitere Schulsanierungen und -neubauten, etwa in Klettenberg oder Niedersachswerfen, für gute Lehr- und Lernbedingungen sorgen wie auch die Nahversorgung, Barrierefreiheit in den ländlicheren Gebieten unseres Landkreises und die ÖPNV-Versorgung in den Blick nehmen“, kündigt Umbach an.

red