Nordhausen. Das Autohaus Peter aus Nordhausen sicherte sich die Auszeichnung zum wiederholten Mal.

Zum wiederholten Mal sicherte sich das 24-Stunden-Serviceteam um Patrick Walter (vorne) vom Autohaus Peter die Anerkennung des Daimler-Konzerns für hervorragende Pannenhilfe. Die gute Nachricht verkündete Geschäftsführer Helmut Peter am Montag stolz gegenüber der Belegschaft. Der 24-Stunden-Service sei mit einer „hervorragenden Verfügbarkeit und Fallannahme“ sichergestellt. Daher dankt der Mercedes-Benz-Car-Vertrieb für die Einsatzbereitschaft, Kontinuität und kundenorientierte Bearbeitung der Pannenfälle, wie es auf den Urkunden heißt. Den Titel

„Best of Service 24h Pkw“ für das Jahr 2023 gab nun zum siebten Mal in Folge. In der Kategorie „Van“ gab es die Ehrung zum zweiten Mal.

