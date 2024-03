Nordhausen. Das Autohaus Peter aus Nordhausen hat beim renommierten Gebrauchtwagen-Award 2024 den dritten Platz erreicht. Demnach gehört das Nordhäuser Unternehmen zu den besten Gebrauchtwagenhändlern in Deutschland.

Das Autohaus Peter aus Nordhausen zählt zu den Top-Gebrauchtwagenhändlern in Deutschland. Andreas Peter und sein Team haben beim renommierten Gebrauchtwagen-Award 2024 für positives Aufsehen gesorgt. Unter zahlreichen Bewerbungen schafften es nur neun Händler in die Finalrunde, in der das Autohaus Peter einen herausragenden dritten Platz erzielte, berichtet Doreen Depping, Sprecherin des Nordhäuser Unternehmens.

Die Auszeichnung würdigt Händler, die mit Flexibilität, Professionalität und innovativen Ideen auf die Herausforderungen des Marktes reagieren. Das Autohaus Peter sei stolz darauf, die Jury mit seinem Konzept überzeugt zu haben und freut sich über diese bedeutende Anerkennung, betont Depping. Das Unternehmen setze auf ein breites Serviceangebot, engagierten Kundenservice und hochwertige Gebrauchtwagen, um Kunden das Beste zu bieten.

Neben Mercedes-Benz vertritt die Autohaus-Peter-Gruppe mittlerweile weitere 12 Pkw- und Nutzfahrzeugfabrikate im Verkauf, erklärt Doreen Depping. Das Junge-Sterne-Gebrauchtwagencenter in Nordhausen habe sich in den letzten Jahren als bedeutender Umsatz- und Gewinnbringer etabliert.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

red