Nordhausen. In den Nordthüringer und Harzer Regionen rund um Nordhausen bestehen in den kommenden Wochen zahlreiche Angebote für Hobbyläufer und Walker: Vom Possen über Blankenburg bis Ellrich.

Der Frühling kommt. Für alle Südharzer Freizeitläufer beginnt die schönste Zeit des Jahres. Zahlreiche Volksläufe stehen vor der Tür. Schon jetzt können sich Interessierte online anmelden.

Der Possenlauf geht zum 33. Mal über die Bühne. Am Sonnabend, 16. März, steht er auf dem Programm. Die Veranstalter vom Sportverein Glückauf Sondershausen haben Angebote für Mountainbiker, Walker und Läufer. Als Hauptrennen gelten die 8- und 20-Kilometer-Strecken. Der Possenlauf ist zugleich die zweite Etappe der achtteiligen Laufserie um den Nordthüringer Volksbank-Cup.

Die Online-Anmeldung ist bis Mittwoch, 13. März, unter https://my.raceresult.com/273515/registration möglich. Kurzentschlossene können sich am Lauftag bis 9.30 Uhr in die Startlisten eintragen, müssen aber zusätzlich eine Nachmeldegebühr von acht Euro zahlen. Apropos Geld: Wer für sein Auto den Parkplatz auf dem Possen nutzt, benötigt Münzen für den Automaten. Die Parkgebühr beträgt sechs Euro. Das Geld kommt den Tieren des Possenparkes zugute.

Einen Tag darauf – am Sonntag, 17. März – erfolgt der Harzer Laufauftakt in Blankenburg mit dem 27. Regensteinlauf. Dieser Frühjahrsklassiker im Zeichen der Burgruine Regenstein bietet insgesamt fünf anspruchsvolle Strecken mit Start und Ziel auf dem Gelände des Blankenburger Sportforums. Als Königsdisziplin gilt das Rennen über 13,9 Kilometer.

Für die Harzquerung liegen schon 1100 Anmeldungen vor

Weitere Strecken-Angebote führen über 9,5 und 5,5 Kilometer. Unter www.leichtathletik-blankenburg.de findet man den Weg zur Online-Anmeldung. Meldeschluss ist Mittwoch, 13. März. Nachmeldungen sind vor Ort im Blankenburger Sportforum möglich. Auswärtige können die Parkflächen auf dem alten Jahn-Sportplatz nutzen.

Bereits seit November hat die Anmeldung zur 43. Harzquerung geöffnet. Es werden am 27. April drei Laufstrecken und drei Wandertouren über 26 km, 30 km und 53 km angeboten. Start ist für die Harzquerung in Wernigerode und das Ziel in Nordhausen im Albert-Kuntz Sportpark. Bislang liegen den Organisatoren des Ski-Clubs in Wernigerode bereits rund 1100 Anmeldungen vor. Bis zum 26. März läuft die zweite Anmeldewelle unter harz-querung.de im Internet.

Wem die Harzquerung noch eine Nummer zu groß ist, dem sei am selben Tag – Sonnabend, 27. April – der 22. Stadtwaldlauf in Ellrich empfohlen. Dort stehen erneut drei Strecken auf dem Programm. Der Jedermannslauf endet nach anderthalb Kilometern. Die Hauptrennen führen auf 5,3- und 10,3-Kilometer-Strecken durch den Ellricher Stadtwald. Vor allem der lange Kanten hat es in sich. Der anspruchsvolle Kurs führt über den Pfaffenborn bis hinauf zum Kaiserblick. Nach dem kräftezehrenden Anstieg wartet eine knifflige Bergab-Passage auf die Teilnehmer. Im vorigen Jahr gingen 260 Freizeitläufer am Ellricher Sportplatz an den Start. Seit dieser Woche haben die Ellricher ihre Online-Anmeldung eröffnet. Unter my.raceresult.com ist die zu finden.

Weitere Höhepunkte der Nordthüringer Frühjahrssaison sind der 46. Kyffhäuser-Berglauf am 13. April in Bad Frankenhausen sowie der zehnte Harztor-Lauf am 5. Mai in Niedersachswerfen. Letzterer hat erstmals einen Marathon ab Sophienhof im Angebot.

