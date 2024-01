Frank Kalla über kleine, aber wichtige Unterschiede zwischen Stadt und Land

Wer kennt sie nicht, die Bilder, wo Feuerwehrleute in Berlin und in anderen großen Städten mit Feuerwerkskörpern beschossen, wo Einsatzkräfte beim Löschen behindert wurden. Dass Retter angegriffen werden, dies sind leider keine Einzelfälle mehr in Deutschland. Man denke nur an den Kampf um Sandsäcke in den Hochwassergebieten, wo es auch aus Verzweiflung in ländlichen Regionen teilweise zu Übergriffen auf die örtliche Feuerwehr kam.