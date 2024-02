Saalfeld-Rudolstadt. Loslassen oder Festhalten? Henry Trefz erinnert sich nostalgisch an die grünen Tourist-Karten und Führer

Dieser Tage fiel mir ein Tourist-Führer aus dem gleichnamigen Verlag in die Hände. Er handelt vom Thüringer Wald, hat einen grünen Plaste-Umschlag und er steckt voller Erinnerungen, denn natürlich war das Buch selbst erst einmal schwer zu bekommen, wie so vieles. Dann war darin nach einer Weile - ja, so etwas hat es auch in der vordigitalen Zeit gegeben - nicht mehr alles aktuell. Der unangenehmen Erfahrung, dass eine Wanderer-Gaststätte doch plötzlich Ruhetag hatte, wurde die Nützlichkeit zur Seite gestellt, an dieser Stelle - mit Bleistift, denn wer weiß, wie lange gültig - die aktuellen Öffnungszeiten an die Seite zu kritzeln.

Im Zweifel wurden die Werte unterwegs in die grünen Wanderkarten und später ins Buch übertragen. Beides war mit der Zeit recht mitgenommen, doch wurde es auch wertvoll, weil mit validen Informationen versehen. Der Preis veränderte sich nicht, das Buch erhöhte aber seinen Wert ungemein. Und der Besitzerstolz, einen Wissensschatz von hoher Nützlichkeit zu besitzen.

Dann begann die Ära, als Öffnungszeiten wirklich im Internet bekannt gemacht wurden. Freilich, in der Übergangszeit mussten manche erst überzeugt werden, es nicht nur an der Tür, sondern ins Internet zu schreiben, doch heute machen das die Besucher auch gern mal selbst.

Henry Trefz ist Reporter in der Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt, schreibt Gerichtsreportagen und berichtet speziell aus den Regionen Schwarzatal und Königsee. © HT | Henry Trefz

Eine Öffnungszeit allzeit verfügbar zu haben, ist heute so selbstverständlich, dass man sich wirklich fragt, wie man das früher gemacht hat. Wir, also die meisten von uns, die wir beide Epochen kennen, wissen die Antwort.

Und deswegen hat dieses Buch heute einen Wert, der wirklich nur noch in der Erinnerung besteht. Nun gut, wenn im Regal noch Platz ist, kann das Buch ja auch dort bleiben. Doch machen wir uns nichts vor: Mit unserem Ableben erlischt dieser Wert sofort. Wir aber werden ihn nicht vergessen, außer vielleicht zusammen mit allem anderen.

Warum aber fällt es mir dann so schwer, dieses grüne Büchlein und auch all die alten Karten schon jetzt loszulassen? Schöne, nachdenkliche Woche!