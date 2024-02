Frank Kalla über die Lust, Trödelmärkte zu besuchen

Zugegeben, Trödelmärkte sind nicht jedermann Geschmack. Manche stoßen sich regelrecht an den alten Sachen. Igitt - wer hat denn seine Stinkefüße schon alles in den alten Knobelbechern gehabt! Nicht alles, was die Händler anbieten, muss auch hygienisch astrein sein.

Andererseits kann man auf den Märkten Dinge entdecken und finden, von denen man lange geträumt hat. Das kann eine 200 Jahre alte Truhe, aber können auch gebrauchte Pokemonkarten sein. Am Ende zählt, dass Händler und Kunde glücklich sind.

OTZ-Redakteur Frank Kalla © OTZ | Lutz Prager

Das macht auch den Reiz von Trödelmärkten aus. Man begibt sich auf Entdeckertour, hält Ausschau, ob man etwas für seine Sammlung, die Wohnung oder die Werkstatt findet. Dank ihrer breiten Warenangebote sind Trödelmärkte wahre Fundgruben.

Ach ja, da wäre noch ein anderer, durchaus interessanter Aspekt. Zwar ist es wie ein Fünfer im Lotto, aber mit Glück kann man echte Raritäten für ein Schnäppchen kriegen. Glauben sie nicht? Neulich habe ich eine alte Bauernlanze aus dem 15. Jahrhundert entdeckt. Für läppische 10 Euro. Für 250 Euro wird das rostige Stück Metall regulär gehandelt.