Bad Lobenstein. Was treibt jemanden dazu, sinnlose Zerstörungswut an Linienbussen auszuleben – ein Kommentar von Peter Hagen

Ratlosigkeit und Wut vermischen sich bei den jüngsten Ereignissen im Kombus-Unternehmen. Wie kann man irgendeine Freude dabei empfinden, die Scheiben an Linienbussen einzuschlagen? Welchen Schaden muss man selbst haben, um anderen diesen Sachschaden zuzufügen? Im Moment gibt es einfach noch keine Antworten auf die Frage, was hinter diesen drei Anschlägen steckt, die es in diesem Jahr gegeben hat.

Das Nahverkehrsunternehmen hat derzeit alle Hände voll damit zu tun, neue Wege zu gehen. Die Entwicklung im ländlichen Raum macht es notwendig, weg von sturen Buslinien hin zu modernen Beförderungsangeboten zu wechseln. Orte, an denen am Tag ein- oder zweimal der Bus kommt, brauchen neue Lösungen, um die Menschen nicht zu vernachlässigen, die Einkaufstouren oder Arzttermine zu erledigen haben. Selbst aber nicht mit dem eigenen Auto mobil sein können. Die Einführung von Rufbussen verlangt hohe Investitionen, beispielsweise in kleinere Fahrzeuge. Da braucht es wirklich keine Deppen, die ihre Zerstörungslust ausleben. Hoffentlich führt die Arbeit der Polizei zum Erfolg.