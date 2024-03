Bad Klosterlausnitz. Julia Grünler über beeindruckende Dekorationskunst zum Kreatv- und Ostermarkt im Holzlandsaal in Bad Klosterlausnitz.

Wer ans Basteln denkt, der mag schnell an mal mehr oder weniger gelungene und amateurhafte Kunst denken, die etliche Wohnungen und Gärten ziert. Oft sind es gemalte Werke aus Kinderhand, die liebevoll an der Kühlschrankwand aufgehängt präsentiert werden. Oder auch mittels Servietten-Technik beklebte Dosen für Schmuck und andere Kleinigkeiten, die im Regal stehen.

Julia Grünler, Lokalreporterin im Saale-Holzland © Regiodesk Ost II | Lutz Prager

Dass es sich bei den kreativen Köpfen, die hinter den Exponaten stehen, die es auf dem Kreativ- und Ostermarkt in Bad Klosterlausnitz zu entdecken gibt, keinesfalls um Amateure handelt, wird beim Gang über den Markt schnell klar. Hier gibt es künstlerische Arbeiten in jeder erdenklichen Form und Farbe zu entdecken, die beeindrucken. Kaum vorzustellen, wie viel Geduld und mühevolle Arbeit sich hinter den individuellen Ausstellungs- und Verkaufsstücken verbirgt. Hut ab vor einer ordentlichen Portion Kreativität, Einfallsreichtum und einem unglaublichen Anspruch an Perfektion, den die Frauen von der Gruppe „Frau Creativ“ sowie weitere Ausstellerinnen und Aussteller an den Tag legen.

