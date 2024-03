Altenburger Land. Redakteurin Kathleen Niendorf freut sich auf die Spargelsaison in der Region und darauf, den ersten Spargel der Saison zu essen.

Wenn ich daran denke, einen leckeren Spargel, dampfend, auf meinem Teller vor mir liegen zu haben, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Spargel ist nicht nur gesund, sondern eben auch extrem geschmackvoll. Dabei unterscheiden sich natürlich die persönlichen Geschmäcker. Der eine bereitet Spargel klassisch im Topf zu, der nächste im Backofen oder in der Pfanne. Rezepte gibt es mittlerweile unzählige und es ist gar nicht so leicht, das beste zu finden.

Was mich aber am meisten wundert, ist, wie sehr ich mittlerweile Spargel liebe. Als Kind war mir das gar nichts und ich habe meine Familie nie verstanden und dann eben beim Essen nur die Kartoffeln mit Soße gegessen. Der Spargel, welcher mit Butter übergossen war, blieb dann meistens liegen. Mittlerweile bin ich Typ klassisch. Das heißt, Sauce Hollondaise, Kartoffeln, Spargel und Schnitzel - ein Traum. Die Abwandlungen mit Pfannkuchen oder ähnlichem waren bisher nie so meins. Doch, Spargel schmeckt auch alleine, ohne eine dicke Ladung Soße oben drauf. Das einzige, was da noch drüber steht, sind Erdbeeren. Oder am besten erst Spargel und danach noch ein paar Erdbeeren. Die leckereste Zeit des Jahres beginnt.