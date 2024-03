Jens Lehnert über Weimas Gartenjahr im Wahljahr 2024

Alle Jahre wieder... trafen sich am Samstag die Kleingärtner des Weimarer Stadt- und Kreisverbandes zu ihrer Jahresversammlung im Vereinshaus der Sparte „8. Mai“ im Norden der Kulturstadt. Ob des ungemütlich kalten Regens, der nicht gerade nach Gartenarbeit rief, war der Veranstaltung ein voller Saal beschieden. Auch Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine und Landrätin Christiane Schmidt-Rose beehrten den Verband mit ihrem Besuch. Man hätte meinen können, die Politiker hätten in diesem Jahr besonders Grund, den Kontakt und mithin die Geneigtheit einer solchen Versammlung zu suchen. Was war da bloß? 8. Mai..., Mai... richtig: die Kommunalwahl am 26. Mai.

Jens Lehnert ist Redakteur der Lokalredaktion Weimar. © Candy Welz | Candy Welz

Im Werben um seine Person hielt sich der OB dennoch vornehm zurück. Vielmehr warb er darum, dass die Stadt angesichts der drei Wahltermine übers Jahr rund 800 ehrenamtliche Wahlhelfer benötige und die Wahlvorstände noch nach Freiwilligen verlangen. Ob sich diese zahlreich in Reihen der Kleingärtner finden, ist allerdings nicht gewiss. Schließlich findet an eben jenem 26. Mai in Weimar auch der jährliche Blumenmarkt statt.