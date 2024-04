Altenburger Land. Jana Borath über ein Paradies für alle im Altenburger Land, das 365 Tage im Jahr erreichbar ist.

Ich bin ein Fan des Altenburger Inselzoos. Denn das kleine Eiland direkt in der Skatstadt mit all seinen Offerten und seiner Idylle ist perfekt für Jung und Alt. Familien- und Besucherfreundlichkeit werden großgeschrieben, was unter anderem in den günstigen Eintrittspreisen sowie in seinen Öffnungszeiten zum Ausdruck kommt. Der Altenburger Inselzoo begrüßt seine Gäste an 365 Tagen im Jahr.

Mit meiner Liebe zu dieser besonderen Insel stehe ich nicht allein. Das beweisen die jährlichen Besucherzahlen, die nicht selten jenseits der 100.000 liegen. Auch die Spendenfreudigkeit von Gästen, Freunden und Sponsoren kann sich sehen lassen. Für die Entwicklung des Altenburger Inselzoos sowie für das Wohlergehen seiner Bewohner greifen Firmen und Privatpersonen gleichermaßen gern und mitunter recht tief in die Tasche.

Schön, dass diese beliebte Freizeiteinrichtung solch ein öffentliches Ansehen genießt. Und gut ist, dass sich die Stadtverwaltung Altenburg dessen bewusst ist. Nicht umsonst hat sie aufwendige Recherchen veranlasst, um ein tragfähiges Zukunftskonzept für den Altenburger Inselzoo stricken zu lassen. Eines, das sowohl den Tieren als auch den Zoobesuchern und nicht zuletzt dem Status dieses Kleinodes inmitten des Großen Teiches gerecht werden soll.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land