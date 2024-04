Rudolstadt.

Die Hoffnungen waren groß, als Willi Obitz vor knapp zwei Jahren neuer Vereinsvorsitzender beim FC Einheit wurde: Ein erfahrener Mann, der sich in Wirtschaft, Sport und mit Finanzen auskennt. Und einer, der von Außen neue Ideen mit reinbringen wird. So war man überzeugt.

Obitz schob vieles an, kämpfte bisweilen aber auch gegen Windmühlen. Vielfach schallte ihm der Spruch entgegen: „Warum soll das jetzt anders gemacht werden? Das haben wir doch immer so gemacht!“ Willi Obitz versuchte zu überzeugen. Dass er jetzt aufgibt, in einer Phase, wo der Verein als Gesamtheit größere Beachtung findet und die Oberligamannschaft gegen den sportlichen Absturz kämpft, ist ausgesprochen bedauerlich.