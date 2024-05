Arnstadt. Konrad Schäfer, Theologe und Kirchenmusiker der katholischen Kirchengemeinde Arnstadt, schreibt über das Erwachen im Mai

Liebe Leserinnen und Leser, nach den vergangenen Wochen in denen es oft grau und regnerisch war und die Kälte des Winters sich noch einmal blicken ließ – sogar mit Schneefall in Ilmenau und am Schneekopf – bin ich umso froher gewesen, dass mit dem 1. Mai die Sonnenstrahlen und die damit verbundene Wärme der Sonne das Gemüt erleichtert. Es ist ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht. Ebenso stehen das Aufblühen der Natur und der Gesang der Vögel sinnbildlich dafür.

Viele Wandrerinnen und Wanderer nutzen den Mai für das Verweilen in der Natur. Dabei kann entdeckt werden, dass scheinbar unbedingt ohne ein Knüpfen von Bedingungen das Leben erblüht. Es geschieht sogar an Orten und Zeitpunkten, an denen es oft nicht erwartet oder nicht mehr für möglich gehalten worden ist. Als Christ vertraue ich darauf, dass die Kraft Gottes dieses neue Aufbrechen ins Leben bewirkt. Seit Ostern sogar als die haltende Kraft, die Leben schenkt über die Schwelle des Todes hinaus. Dies darf ein Grund zur Freude sein, dass Gott ein Gott des Lebens ist.

Konrad Schäfer, Theologe und Kirchenmusiker der katholischen Kirchengemeinde Arnstadt. © Konrad Schäfer

Gern möchte ich Sie einladen, sich in den Tagen des Mai durch jede kleine Erfahrung der Freude beschenken zu lassen und sie weiterzutragen. Vielleicht reicht die Erfahrung der Freude auch aus, in den grauen Stunden des Alltags und den regnerischen Phasen nicht die Hoffnung auf das Leben zu verlieren und dies den Menschen, denen Sie begegnen, auszustrahlen: sei es in der indirekten Form eines kleinen Lächelns, im Schenken von Hilfe und Unterstützung, ja sogar im selbst offen zu sein, sich beschenken zu lassen. Dies alles können kleine Blüten sein, die unser Leben bunt und reich an Möglichkeiten werden lassen.

Friedrich Hebbel (1813-1863) formulierte es einmal so: „Ein Maitag ist ein kategorischer Imperativ der Freude.“ Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Wochenende im Mai.

